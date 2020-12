Inter, la classifica completa degli assist nell’anno solare 2020

La classifica completa di tutti i giocatori che hanno servito un assist con l’Inter nell’anno solare 2020. In testa c’è una coppia.

DOPPIA CIFRA – L’Inter non ha un solo re degli assist nell’anno solare 2020, bensì due. Con 10 assist a testa, infatti, in testa troviamo Nicolò Barella e Alexis Sanchez. E il numero 23 lo è anche nella stagione in corso, con 5 assist già a referto. Al secondo posto c’è invece Lautaro Martinez, che orbitando attorno a Romelu Lukaku ha servito 8 assist. Infine, sul gradino più basso del podio, un’altra coppia: a quota 7 ci sono Marcelo Brozovic e Ashley Young. Ecco la classifica completa degli assist nell’anno solare 2020:

10 assist – Nicolò Barella, Alexis Sanchez

8 assist – Lautaro Martinez

7 assist – Marcelo Brozovic, Ashley Young

5 assist – Cristiano Biraghi, Romelu Lukaku

4 assist – Achraf Hakimi

3 assist – Antonio Candreva, Roberto Gagliardini

2 assist – Alessandro Bastoni, Christian Eriksen, Ivan Perisic

1 assist – Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Aleksandar Kolarov, Andrea Ranocchia