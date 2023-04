Inter finalmente cinica: tre su tre contro il Benfica e attacco decisivo

L’Inter finalmente mostra cinismo e dimostra che, sfruttando le occasioni a disposizione, il livello della squadra è decisamente superiore a quanto fatto vedere in campionato. Le statistiche della gara contro il Benfica parlano chiaro in questo senso.

CINISMO – Tre tiri in porta, tre gol. Questi i dati dell’Inter nella gara contro il Benfica. Un numero che lascia quasi sorpresi, visto ciò a cui la squadra ci ha abituati in questa stagione. Se in campionato i risultati non arrivano a causa di un attacco sterile e dell’incapacità di sfruttare le occasioni chiave, in Champions League è un’altra musica. Il fatto di trovare tre reti con tre tiri nello specchio della porta, infatti, certifica che questa Inter può ottenere risultati importanti a patto di essere cinica. E di avere un attacco, finalmente decisivo. Dei tre gol arrivati per i nerazzurri, infatti, due sono stati siglati proprio da giocatori del reparto offensivo, ovvero Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Quasi un lusso, visto che era dal 3-1 di Inter-Udinese del 18 febbraio che non arrivavano due gol dagli attaccanti (in quel caso, oltre a Lautaro Martinez, era arrivata anche la rete su rigore di Romelu Lukaku). Cinismo e attacco decisivo, due elementi che la squadra dovrà portare anche in campionato per non fallire l’obiettivo quarto posto.