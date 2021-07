Inter, ci sono insostituibili ma non incedibili. Forse solo uno (e non è Lukaku)

L’Inter sta affrontando uno dei mercati più difficili della sua storia. Sia in entrata, con operazioni complesse da chiudere solo in prestito con diritto, che in uscita, con molti esuberi quasi impossibili da piazzare ricavandone qualcosa da poter rinvestire. Questo impone una riflessione su chi è veramente incedibile nella rosa nerazzurra.

MERCATO COMPLICATO – La cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain è stata relativamente facile. Hai un top mondiale nel ruolo, lo metti sul mercato e l’offerta da parte di chi ha cash da investire arriva in un batter d’occhio. Ora però viene il difficile per l’Inter, cioè completare il mercato in uscita con gli esuberi e tutti quei giovani che a Milano non troverebbero mai spazio. Operazione non di certo semplice, considerando anche che la rosa va ancora completata e senza risorse la società sarà costretta a operare solo in prestito con diritto di riscatto. Questo porta al nodo della questione: esistono ancora incedibili in questa Inter?

BIG ROM – Va innanzitutto distinto il concetto di incedibilità da quello di insostituibilità. L’esempio migliore è Romelu Lukaku. Il bomber belga è insostituibile, in quanto a livello tecnico, tattico e di spogliatoio, l’Inter non sarebbe mai in grado di rimpiazzarlo con un pari valore. Potresti solo rinvestire la cifra su più ruoli con profili funzionali, ma non di certo sul livello di Lukaku. Per questo l’attaccante rientra nella categoria degli insostituibili. Ma di fronte a un’offerta monstre, il dubbio che il suo nome non sia anche nell’insieme degli incedibili è giusto porselo. La situazione attuale dell’Inter, e del calcio italiano in generale, impone riflessioni. Il che non significa che il belga lascerà Milano. La sua volontà di rimanere appare ferrea, la società punta forte su di lui e Simone Inzaghi è pronto ad affidargli le chiavi dell’attacco. Però programmare sul lungo periodo diventa difficile in un contesto del genere.

INCEDIBILI O NO? – Nelle ultime ore hanno iniziato a rincorrersi le voci di interessamenti dalla Premier League per Stefan de Vrij (vedi articolo). Anche lui è un giocatore difficilmente sostituibile, ma il fatto che, essendo arrivato a zero, garantirebbe tutta plusvalenza lo porta per forza di cose fuori dal gruppo degli incedibili. Vista anche la sua età, con il contratto in scadenza nel 2023. Quel gruppo in questo momento forse conta solo Nicolò Barella, che per dati anagrafici e caratteristiche deve essere un punto fermo dell’Inter nella prossima stagione e in quelle successive. Blindarlo con il rinnovo di contratto diventa essenziale, per non ritrovarsi a fare su di lui i discorsi che possono essere fatti oggi per Lautaro Martinez.

OBIETTIVI CHIARI – In conclusione, l’Inter non ha intenzione di svendere o di depauperare ulteriormente il capitale umano a disposizione di Inzaghi. Sarebbe delittuoso andare a toccare la macchina perfetta che ha dominato lo scorso campionato, dopo aver già tolto una pedina fondamentale come Hakimi. Però bisogna tornare ad avere la forza di trattenere i giocatori anche davanti a cospicue offerte. I rinnovi di contratto sono fondamentali per non ritrovarsi mai con agenti e giocatori dalla parte del manico. La differenza la fa l’obiettivo finale. Se il traguardo è vincere ancora e primeggiare in Italia e in Europa, le liste degli insostituibili e degli incedibili possono quasi sovrapporsi. Se si punta ad arrivare tra le prime quattro aspettando tempi migliori, bisogna fare dei distinguo piuttosto netti. Palla al campo.