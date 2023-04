Inter, ci prova più Asllani di altri in poco tempo: dov’è la squadra?!

L’Inter perde anche contro la Fiorentina: San Siro con i suoi 73mila spettatori rumoreggia. Pioggia di fischi per una squadra che si è persa: ci prova più Asllani di molti altri compagni in una manciata di minuti sul finale.

POCO TEMPO − Il mese di aprile è complicato, oltre ad essere decisivo. Ed è iniziato nel peggiore dei modi possibili. L’Inter non ha più tempo e quella tranquillità professata da Henrikh Mkhitaryan sembra essere sempre più un’utopia (vedi articolo). Non arrivano gol e mancano i punti. La Lazio ne ha approfittato e ha scavalcato i nerazzurri in classifica. Le dirette concorrenti corrono, basti pensare che la Juventus, nonostante la penalizzazione di 15 punti con cui potrebbe succedere ancora di tutto, è a solo -6 da un club che ha smarrito la giusta direzione. Ci si sarebbe aspettati un Romelu Lukaku diverso, eppure è stato incapace di segnare anche i gol più semplici. Ci si sarebbe aspettati un Marcelo Brozovic più incisivo, eppure non è andato oltre il classico compitino. Lo stesso vale per Nicolò Barella, ancora troppo nervoso oltre che deluso. Per nominarne alcuni. Ci hanno perciò provato più Raoul Bellanova e Kristjan Asllani, nonostante lo spazio di una manciata di minuti sul finale.

VOGLIA − L’Inter si è persa. Ma deve ritrovarsi. Probabilmente poco o nulla di questa stagione cambierà con le partite che restano da disputare, specialmente in campionato. Eppure ieri qualcosa di lampante c’è stato. E non si è trattato solamente delle difficoltà evidenti che ormai questa squadra ha. Ma della voglia che soprattutto due giocatori hanno messo in campo: Kristjan Asllani e Raoul Bellanova (vedi articolo). Entrambi hanno fatto, dopo diverse settimane, il proprio ingresso in campo solamente nel finale di gara. Ci hanno provato, si sono disperati per i gol non arrivati. Hanno corso e hanno provato a dare una sterzata a un’inerzia quasi stregata. È da qui allora che questa Inter è chiamata a gran voce a ripartire. Perché il tempo è abbondantemente scaduto e c’è chi, a dispetto dei molti minuti e della molta fiducia concessi, di occasioni ne ha sprecate fin troppe.