Inter, con Chivu è davvero ‘Green Line’: il Mondiale per Club sblocca i giovani!

L’arrivo di Cristian Chivu sembra aver dato avvio a una vera e propria rivoluzione: l’Inter viaggia verso il Mondiale per Club con innumerevoli giovani. È il segnale che la ‘Green Line’ è davvero attivata?

DESIDERIO REALIZZATO? – Quante volte avremmo voluto vedere all’opera profili più giovani? Quanto spesso abbiamo incitato al lancio di talenti di prospetto? Quante lamentele abbiamo avanzato guardando all’età anagrafica della rosa nerazzurra e quante altre vedendo promettenti calciatori del vivaio interista partire per altre destinazioni? Innumerevoli, è la risposta giusta per tutto. Ma, adesso, sembra che la musica stia cambiando. O, quantomeno, sta accadendo in vista del Mondiale per Club. La dirigenza dell’Inter aveva annunciato, quasi sotto forma di promessa, uno svecchiamento consistente del team. Ciò non significa, ovviamente, privarsi dell’indispensabile esperienza delle colonne nerazzurre, quanto piuttosto integrarla con energie fresche e promettenti.

L’Inter di Chivu in mano ai giovani: sono loro che accendono l’entusiasmo per il Mondiale per Club!

LINEA GREEN – Il primo passo dell’Inter verso questa direzione “Green” – fatta di scommesse, sostenibilità, e investimenti sui giovani -, ha avuto inizio sin dalla scelta dell’allenatore. Tra lo stupore di tanti, e in controtendenza rispetto al resto degli altri grandi club di Serie A, la società nerazzurra ha puntato sul DNA nerazzurro e sulla freschezza di un tecnico come Cristian Chivu. Scegliere l’ex allenatore della Primavera dell’Inter, dopo le dodici giornate sulla panchina del Parma, può voler dire solo una cosa: fiducia ai giovani. Che il 44enne rumeno ha fatto vedere di saper ampiamente dare.

GIOVANI VOLTI – Ecco, allora, che il Mondiale per Club alle porte diventa il primo banco di prova sul quale attuare questa nuova linea di pensiero per la squadra nerazzurra. In un periodo ancora ricco di perplessità e dopo la serie di batoste subite nel finale di stagione, l’entusiasmo per l’avventura estiva americana è davvero ai minimi termini. Eppure c’è chi riesce a tenere accesa la fiamma e ad alzare la temperatura: sono proprio i giovani di cui Chivu si servirà al Mondiale per Club. I volti freschi ed euforici di giocatori come Francesco Pio Esposito e di suo fratello Sebastiano, quelli dei Primavera Cocchi, De Pieri, Berenbruch, Re Cecconi, Calligaris. Seguiti da quelli di Valentin Carboni, Josep Martinez e dai più attesi Petar Sucic e Luis Henrique, non fanno altro che alimentare la speranza nel futuro della nuova Inter di Chivu.