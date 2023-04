Inter, Chivu al posto di Inzaghi non è una soluzione. Per due motivi

Cristian Chivu è uno dei candidati a sostituire Simone Inzaghi all’Inter, in caso di esonero. Una scelta tuttavia poco sensata, per diversi motivi.

RAPPORTO FINITO – La posizione di Simone Inzaghi all’Inter è sempre più traballante. La sensazione è che l’allenatore ex Lazio sia il classico “dead man walking”. Un uomo il cui destino appare scritto. Non è più questione di se, ma di quando finirà il suo rapporto coi nerazzurri. Perché, secondo diverse fonti, la storia tra l’Inter e Inzaghi potrebbe finire anche prima del termine della stagione. Con Cristian Chivu, allenatore della Primavera nerazzurra, pronto a fungere da traghettatore per gli impegni rimanenti. Una scelta che, va detto, trova pochi riscontri logici.

CAMBIA POCO – Sostituire Inzaghi con Chivu non darebbe alcuna garanzia tecnica di miglioramento. Soprattutto in un momento così avanzato della stagione. L’Inter 2022/23 ha molti problemi, e diversi di questi sono ascrivibili all’allenatore. Ma i prossimi due mesi sono più che delicati. E non è detto che la svolta necessaria possa arrivare da Chivu, che per certi versi sta vivendo una stagione altrettanto difficile. Dopo aver vinto lo scorso Campionato Primavera, quest’anno il tecnico rumeno viaggia a metà classifica, a -9 punti dai playoff ad altrettante gare dal termine. Con la percentuale di vittorie scesa dal 52% al 34%. E molteplici difficoltà di gestione del gruppo. Non vi è quindi alcuna base logica per sperare che Chivu sia in grado di scuotere caratterialmente la Prima squadra dell’Inter.

DOPPIA DIFFICOLTÀ – Promuovere Chivu in Prima Squadra a due mesi dal termine della stagione avrebbe poi un ulteriore svantaggio. Bisognerebbe infatti trovare un sostituto per la Primavera dell’Inter. Che sta vivendo un momento altrettanto delicato, dovendo lottare fino all’ultimo per raggiungere i playoff. Appare quindi palese come la scelta di rimpiazzare Inzaghi con Chivu sarebbe esclusivamente figlia di un moto d’impulso. Così come lo sarebbe la scelta di esonerare Inzaghi. Anticipare i tempi, paradossalmente, potrebbe essere utile solo ingaggiando oggi il vero sostituto del tecnico piacentino. Colui che guiderà l’Inter anche nella stagione 2023/24. Dove, possiamo darlo ormai per certo, non vedremo più l’ex Lazio.