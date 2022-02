Inter chiude il suo mese da incubo con un dato emblematico: Inzaghi rifletta

Inter, è tempo di voltare pagina. La sconfitta contro il Liverpool chiude un filotto di partite di alto livello in cui la squadra di Inzaghi si è comportata da “grande” solo per tre quarti di gara. E all’interno di ogni bicchiere mezzo pieno bisogna ancora analizzare la parte vuota, che è quella da correggere per non affondare sul lungo periodo

LE CINQUE PARTITISSIME – Il peggio è passato. Il mese che si è chiuso ufficialmente a metà febbraio rappresenta il periodo prolungato più complicato della stagione nerazzurra. Dalla Finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus (1-1 al 90′ e 2-1 dopo i tempi supplementari) all’andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League contro il Liverpool (0-2), entrambe a San Siro. In mezzo la Serie A, con le trasferta in casa di Atalanta (0-0) e Napoli (1-1), intervallate dal Derby di Milano casalingo contro il Milan (1-2). Cinque partite in calendario che l’Inter conosceva già con un mese di anticipo. E che la società nerazzurra ha deciso di affrontare senza l’aiuto del mercato di riparazione (vedi editoriale).

Inzaghi e le partite da non fallire

MALE NEGLI SCONTRI DIRETTI – Il dato emblematico è sotto gli occhi di tutti: nessuna vittoria nei 90′ nei cinque scontri diretti dell’ultimo mese. Il gol di Alexis Sanchez al 120′ di Inter-Juventus rappresenta l’eccezione, se proprio vogliamo parlare di una “vittoria” (ciò che conta è il trofeo alzato, non il 2-1 in sé). Lo 0-2 di Inter-Liverpool è bugiardo, ma con un pizzico di maturità si poteva evitare il blackout e chiuderla 0-1, per poi tentare l’impresa ad Anfield. Il pareggio a reti inviolate di Atalanta-Inter alla fine ci può stare, quello di rimonta in Napoli-Inter è d’oro. Il grande passo falso è l’1-2 di Inter-Milan, addirittura in rimonta. L’unica partita che l’Inter non avrebbe dovuto perdere. E invece l’ha persa. Un semplice pareggio, infatti, avrebbe regalato all’Inter un “+3” in classifica sul Milan… Perché i punti, in questo caso, valgono doppi.

Ripartire con un mese di esperienza utile

(QUASI) TUTTO DA RIFARE – Se vogliamo parlare di filotto della maturità, l’Inter di Inzaghi esce ampiamente sconfitta da questo test. Con 3 gol fatti nei 90′ (4 nei 120′, ndr) e 6 subiti, i numeri non sono di certo dalla parte della squadra nerazzurra. Appena 2 punti su 9 a disposizione in Serie A, che è senza dubbio il dato più allarmante. Nulla è compromesso, assolutamente. Ma l’ultimo mese calcistico è sicuramente da incubo per l’Inter di Inzaghi, che – in un certo senso – è riuscita a fallire tutti gli appuntamenti cerchiati in rosso sul proprio calendario. Soprattutto quelli post-Supercoppa Italiana. A Inzaghi ora resta solo una riflessione. La sua Inter ha dominato per lunghi tratti ogni avversario, portando a casa poco e nulla. La scelta di provare a vincere tutte le partite (allo stesso modo), anziché limitarsi a non perderle, è il marchio inzaghiano. Un marchio che non sta portando risultati negli scontri diretti. Adesso inizia un’altra stagione, ma l’Inter non può rischiare di dover rincorrere. La riflessione servirà a conferire maturità all’Inter di Inzaghi, dopo un mese da incubo (non solo per il calendario…).