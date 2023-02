L’Inter chiama Barella: adesso serve lucidità in vista di Udinese e Porto

L’Inter, dopo la battuta d’arresto contro la Sampdoria, deve ripartire e per farlo avrà in programma gli impegni contro l’Udinese in campionato di Serie A e contro il Porto in Champions League. Serve la migliore squadra possibile, ma anche il miglior Nicolò Barella. Lucido e attento come ha dimostrato di saper essere.

LUCIDITÀ − L’Inter ha commesso in questa stagione tanti, troppi passi falsi. Nella prima parte ciò è avvenuto per lo più negli scontri diretti, mentre in questa seconda parte paradossalmente i nerazzurri hanno avuto problemi piuttosto con le squadre di metà classifica e a scendere. Una situazione anomala e imprevedibile, dal momento che la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di riuscire a essere una grande squadra contro le proprie dirette concorrenti come Milan, Atalanta e anche lo stesso Napoli. Dopo la battuta d’arresto arrivata con la Sampdoria, ci sono ora due appuntamenti da non poter sbagliare: contro l’Udinese e contro il Porto. In entrambi, e anche per i prossimi, serve il miglior Nicolò Barella. Simone Inzaghi vuole perciò da lui estrema lucidità.

L’Inter vuole il suo Barella migliore

RIPARTIRE − Simone Inzaghi sta ragionando sugli ultimi dubbi di formazione da schierare a San Siro contro l’Udinese (vedi articolo). Con la consapevolezza che, dopo il match di domani sera, ci sarà da dover affrontare anche quello di Champions League contro il Porto. Serve perciò massima concentrazione. Anche perché l’Inter non deve più commettere errori evitabili come quelli arrivati fin qui. Bisogna ripartire ma per farlo il gruppo deve restare unito e compatto, remando tutti insieme nella stessa direzione. Occhi puntati allora a tal proposito proprio su Nicolò Barella, perché scene come quelle viste al Ferraris con Romelu Lukaku non si devono ripetere e non devono soprattutto andare ad influire su quello che c’è da affrontare da domani fino alla termine di questa stagione 2022/23.