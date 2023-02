Inter, le chiacchiere stanno a zero: confronti utili solo con i risultati

Dopo il KO di ieri a Bologna, in casa Inter è previsto un altro confronto tra giocatori e società. L’ennesimo di questa stagione, dopo i quali però è sempre mancata la continuità necessaria. Le chiacchiere stanno a zero se i risultati non arrivano

PATTO SPOGLIATOIO – Come spesso accaduto in stagione, dopo un tonfo abbastanza clamoroso sono arrivati i confronti in casa Inter. I famosi “patti spogliatoio” dopo i quali è sembrato arrivare lo slancio giusto. La ripresa. Come dopo la partita persa contro la Roma a San Siro. Salvo poi trovare un altro risultato deludente e ricominciare così il giro. Lo stesso sta succedendo ora dopo la sconfitta in trasferta contro il Bologna che ha portato prima alle parole di Beppe Marotta (vedi articolo) e poi al confronto di domani ad Appiano Gentile tra squadra e dirigenza.

PAROLE E FATTI – Parole, però, inutili se a seguire non arrivano i risultati. Con migliori prestazioni in primis da parte dei giocatori in campo. Per poi proseguire con le scelte dell’allenatore Simone Inzaghi e, possibilmente, un minimo di sicurezza dato dalla società. Anche sul futuro dell’Inter. Le voci legate alle cessioni, ai rinnovi, al passaggio di società, non possono non intaccare le prestazioni in campo. E quest’anno lo si è visto spesso. Quindi, cara Inter. Ben vengano i confronti e i patti. Ma che seguano poi i risultati.