Inter, chi sta meglio tra Sanchez e Lautaro Martinez?

L’Inter ha vinto meritatamente 2-0 contro la Roma e si è presa di forza la semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno ringraziato i gol di Dzeko e Sanchez con Lautaro Martinez inizialmente in panchina. Chi tra Sanchez e Lautaro Martinez sta meglio?

SFIDA – L’Inter ha vinto 2-0 contro la Roma del grande ex Mourinho e si è presa il pass qualificazione per la semifinale di Coppa Italia. Protagonisti Dzeko e Sanchez, in gol entrambi con due perle, che permettono all’Inter di continuare il percorso in Coppa. Intanto però sorge spontanea la domanda: chi sta meglio tra Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez? Guardando un po’ i numeri vien da pensare a Sanchez. Il cileno ha voglia di giocare, ha segnato una doppietta in nazionale con il suo Cile e poi ha timbrato ieri contro la Roma dopo i gol pesanti prima della sosta. Il cileno sta bene, ha voglia di giocare e lo ha più volte confermato mentre Lautaro Martinez vive un momento un po’ appannamento. Poca voglia, pochi tiri e pochi gol. L’argentino si deve ritrovare altrimenti il posto è seriamente a rischio. Contro il Napoli ci sarà di nuovo Sanchez dal primo minuto?