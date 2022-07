Inter, chi il titolare tra Onana e Handanovic? Una convinzione – CdS

L’Inter ha ufficializzato, nella giornata di ieri, il colpo André Onana. L’estremo difensore arriva a parametro zero dall’Ajax ed è pronto a lottare per la maglia da titolare con Handanovic.

CERTEZZA – L’Inter avrà, dalla prossima stagione, due super portieri pronti a giocare da titolare e non sfigurare. Inzaghi sa che, con Onana e Handanovic, i problemi in porta sono stati blindati e ora ci sarà da capire chi dei due sarà il titolare. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la convinzione che c’è in casa Inter è una: ovvero Handanovic titolare in partenza con Onana che, con il passare delle settimane, dovrà convincere Inzaghi e lo staff a puntare su di lui. L’altra certezza è che Onana metterà sicuramente più “pressione” da secondo ad Handanovic rispetto ai secondi avuti in passato. Radu, Padelli e Castellazzi, buoni portieri ma non ai livelli di Onana che, arrivato all’Inter con un quadriennale, è pronto a scrivere la storia.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti