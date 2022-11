Inter, chi è Matturro? Il nuovo centrale che ha stregato Baccin in Uruguay

L’Inter guarda al futuro osservando in Sud America, con il 18enne Alan Matturro che ha letteralmente stregato il vice Direttore Sportivo, Piero Ausilio, durante un suo blitz in Uruguay.

TALENTO PURO – Alan Matturro è un roccioso difensore del Defensor Sporting in Uruguay, promosso subito in prima squadra grazie alle sue enomi qualità. Classe 2004, nonostante la giovane età è un titolare fisso della squadra, giocando con continuità le ultime otto gare di campionato (e per novanta minuti), annullando anche Luis Suarez, non uno qualunque. Anche per questo motivo l’Inter valuta la possibilità di acquistrare il giocatore lasciandolo in prestito in Uruguay fino al termine della stagione. Si tratta chiaramente di uno dei profili più interessanti del panorama sudamericano.