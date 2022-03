Inter, chi contro la Juventus in attacco? Lautaro Martinez unica certezza

L’Inter lavora per la sfida contro la Juventus del prossimo 3 aprile. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto il sogno scudetto. Chi schiererà in attacco Simone Inzaghi? Molto probabilmente l’unico certo è Lautaro Martinez.

PARTNER – L’Inter lavora ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro la Juventus. Inzaghi dovrà mandare in campo la formazione migliore. In attacco l’unica certezza sembra essere Lautaro Martinez visto che è rimasto a Milano e si allenerà dopo la positività al Covid-19. Chi al suo fianco però? Dzeko ha giocato titolare con la sua Bosnia e molto probabilmente lo rifarà stasera contro il Lussemburgo. Discorso simile per Sanchez che giocherà stanotte titolare mentre l’unico più riposato sembra essere Correa che va verso la panchina con l’Argentina. Chi schiererà Inzaghi?