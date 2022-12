Inter, che Lautaro Martinez ritrovi? Rischio pancia piena’ post Mondiale

Lautaro Martinez presto rientrerà ad Appiano Gentile per riprendere il suo lavoro con l’Inter. Dopo la vittoria del Mondiale con la sua Argentina esiste il rischio “pancia piena” per il “Toro”

RISCHIO – Lautaro Martinez ha trionfato con la sua Argentina nel Mondiale di Qatar. Un trionfo sentitissimo per la Nazionale guidata da Scaloni, tornata sul tetto del mondo a 36 anni di distanza dall’ultima volta. Presto, l’attaccante tornerà in Italia per riprendere ad allenarsi con l’Inter, in attesa della ripartenza della stagione: con quale spirito si presenterà il “Toro”?

PANCIA PIENA? – Il senso di appagamento dopo un trionfo è inevitabile, specie se si tratta della competizione più importante al livello globale. Lautaro Martinez, pur non essendo stato protagonista, è stato un elemento fondamentale della rosa di Scaloni, sia dentro che fuori dal campo: il “Toro” ha siglato il quinto e decisivo rigore ai quarto di finale contro l’Olanda e, in finale, ha “rianimato” la Nazionale albiceleste, stordita dalla doppietta di Mbappe, mettendo lo zampino sul momentaneo 3-2 firmato da Lionel Messi. Emozioni che, inevitabilmente, ti segnano e possono dare un senso di eccessivo appagamento nel prosieguo della stagione. Lautaro Martinez dovrà evitare di rientrare ad Appiano con la “pancia piena”.

RIPRESA – Terminata la kermesse mondiale in Qatar e finite le meritate vacanze, il “Toro” dovrà rituffarsi nel mondo Inter con la massima concentrazione e con la stessa voglia mostrata nella prima parte di stagione. Le gioie con l’Argentina vanno messe da parte: l’Inter è ancora in corsa su tutti i fronti e l’apporto di Lautaro Martinez sarà fondamentale per inseguire gli obiettivi della squadra di Inzaghi.