Inter, che fine ha fatto Davy Klaassen? Intanto si distingue dagli altri

Il nome di Davy Klaassen è sparito dai radar dopo la vittoria dello Scudetto in maglia Inter da comparsa. Il centrocampista olandese non fa più parte della rosa nerazzurra e sul suo futuro è stata ipotizzata qualsiasi opzione di calciomercato… ma il presente? In arrivo novità a breve

MILANO – Il 1° settembre 2023 Davy Klaassen arriva a titolo definitivo ma gratuito dall’Ajax, che lo libera in direzione Inter quasi a sorpresa. Contratto “annuale” (dieci mesi, ndr) con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Opzione che l’Inter si riserva fino al 1° giugno 2024 ma che non eserciterà. A distanza esatta di dieci mesi, il 1° luglio 2024, terminato il contratto che legava il classe ’93 di Hilversum, la società nerazzurra lo congeda attraverso un breve comunicato ufficiale.

Dopo una stagione con la maglia dell’Inter, Klaassen saluta i colori nerazzurri. Il centrocampista olandese, arrivato nell’estate 2023, ha conquistato lo Scudetto numero 20 della storia nerazzurra dando il suo contributo nella fantastica stagione appena conclusa. 18 le presenze totali: 13 in Serie A, 1 in Coppa Italia, 4 in Champions League. A Klaassen, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, Davy!

Ma che fine ha fatto Davy Klaassen da quando non è più un calciatore dell’Inter?

FREE AGENT – Da oltre due mesi il 31enne olandese è un calciatore svincolato. Non il primo né l’ultimo di una lunga serie, aperta dal pariruolo francese Adrien Rabiot, ex Juventus. E chiusa – tra gli altri – dall’attaccante italiano Mattia Destro, cresciuto proprio nel Settore Giovanile dell’Inter. I calciatori rimasti senza contratto dopo il 30 giugno 2024 sono numerosi ma Klaassen ha la particolarità di essere l’unico in uscita dall’Inter che non ha ancora trovato una nuova destinazione. Prima di lui è toccato a Stefano Sensi e Alexis Sanchez, rimasti in Serie A facendo ritorno rispettivamente al Monza e all’Udinese. Per ultimo è stato il turno di Juan Cuadrado, accasatosi da poco all’Atalanta per giocare anche la Champions League a Bergamo. Klaassen no.

Tanti svincolati di lusso a spasso: le opzioni rimaste a calciomercato chiuso

CALCIOMERCATO – Per mesi si è parlato sia di un possibile ritorno in Patria (Ajax) sia di una clamorosa permanenza in Italia ma in una neopromossa (Como, Parma o Venezia). Non è mancata nemmeno l’ipotesi Turchia (Besiktas). Alla fine, però, il centrocampista olandese ex Inter è ancora senza contratto. Le ultime notizie di calciomercato lo vedono in direzione Belgio. La squadra maggiormente interessata alle prestazioni sportive di Klaassen è il Royal Antwerp Football Club – meglio conosciuto come Anversa -, anche se l’arrivo last minute del pariruolo belga Dennis Praet riduce le chance di fumata bianca. Se non sarà Belgio, quindi, potrebbe essere nuovamente Olanda o la già citata Turchia. Perfino la Grecia in Europa! E chissà… Arabia Saudita o Stati Uniti d’America? Le opzioni, quando si è svincolati, non mancano. Nemmeno a finestra di calciomercato chiusa. Al momento, però, c’è solo una certezza: Klaassen è l’unico ex Inter campione d’Italia in carica che ha ancora trovato una nuova casa. Buona fortuna, Davy!