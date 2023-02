Inter, che fine ha fatto Asllani? Assente a febbraio, ma motivi poco chiari

Kristjan Asllani sembra essere ai margini delle rotazioni dell’Inter. Nell’ultimo mese quattro gare consecutive in panchina per lui, senza trovare minuti.

FUORI DAI RADAR – La prolungata assenza di Marcelo Brozovic sembrava fare bene a Kristjan Asllani. Che poteva trovare più minuti, continuando il suo apprendistato in maglia Inter. E in tal senso la gara di Coppa Italia col Parma sembrava il manifesto del suo calcio. Ma a febbraio tutto questo si è interrotto. Tolti pochi minuti nel derby col Milan del 5 febbraio (subentra all’89’), Asllani non vede più il campo. E anche ieri col Bologna rimane in panchina per tutta la durata della gara. Come già successo contro Udinese e Sampdoria.

ASSENZA INSPIEGABILE – Un’assenza più che difficile da spiegare, considerando gli straordinari che Simone Inzaghi sta richiedendo a Henrikh Mkhitaryan. Che, giusto ricordarlo, lo scorso 21 gennaio ha toccato le 34 primavere. E allora perché non dare più minuti al giovane Asllani? Il centrocampista classe 2002 ha dimostrato di avere un feeling più che ottimo con il pallone. Non tanto da prendere subito il posto di Brozovic in cabina di regia. Ma è il quinto centrocampista in rosa per qualità. Non è quindi accettabile che sia il quartultimo giocatore dell’Inter per minuti giocati. Con ben un’ora di gioco in meno rispetto a Roberto Gagliardini, che ha già annunciato di essere fuori dal progetto Inter. Ora che siamo nella fase calda della stagione, i muscoli giovani e freschi di Asllani fanno comodo a Inzaghi. La speranza è quindi di mettere la parola “fine” a questo ostracismo nei confronti del numero 14 nerazzurro.