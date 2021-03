Inter, che cambiamento rispetto a un girone fa: difesa trasformata

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

L’Inter ha cambiato nettamente il suo rendimento difensivo. Il cambiamento prodotto da Conte e i suoi uomini è molto evidente confrontando andata e ritorno in Serie A.

RENDIMENTO DIFENSIVO – L’Inter di Conte ha svoltato la sua corsa in Serie A basandosi sulla solidità difensiva. Un cambiamento netto, che ha trovato il suo apice proprio nella vittoria sull’Atalanta. Per rendere chiaro quanto le cose siano differenti può tornare utile il parallelo diretto tra le partite del girone di andata e quelle del girone di ritorno. Le prime otto partite di Serie A sono state grossomodo le peggiori a livello di gol subiti. Ora siamo alla settima di ritorno.

ANDATA DIFFICILE – I nerazzurri hanno iniziato la stagione con più di qualche incertezza in fase difensiva. Con colpe specifiche dei singoli, anche clamorosi. Anzi al limite dell’incredibile. Ma non solo. I problemi erano di equilibrio generale. Oggi in totale l’Inter è la seconda miglior difesa della Serie A con 25 gol subiti. Nelle prime otto giornate, da Benevento a Torino, ne sono arrivati 13. I nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata solo in una gara. Contro il Genoa. Nelle altre quindi la media è poco meno di due gol subiti a gara. Un rendimento sostanzialmente inaccettabile. Che infatti Conte ha cambiato.

CAMBIAMENTO AL RITORNO – La prossima partita in calendario è Torino-Inter. Nel girone di ritorno, in sette giornate dal Benevento all’Atalanta, i nerazzurri hanno subito due gol. Uno contro la Lazio e uno contro il Parma. A meno che i granata non ne segnino 11 la differenza insomma è ben evidente.