Inter, che attacco con lo Sheriff? Ora Inzaghi può scegliere

Per Sheriff-Inter Inzaghi può scegliere la sua coppia d’attacco tra tutti e quattro i giocatori del suo reparto offensivo. Un fatto per nulla banale in questi primi mesi sulla panchina nerazzurra.

ATTACCO DA SCEGLIERE – Inzaghi finalmente può scegliere. Parliamo della coppia di attacco titolare dell’Inter. Nello specifico nella sfida contro lo Sheriff. Un fatto praticamente mai successo in stagione, a causa dei problemi fisici di Sanchez e Correa. Due delle quattro punte in rosa. Il che, intuitivamente, ha sempre limitato le scelte dell’allenatore. Ora però le cose sono cambiate.

RIVALUTATI – Sanchez e Correa infatti hanno giocato da titolari rispettivamente contro Empoli e Udinese. Risultando anche decisivi. Inzaghi si è giocato sapientemente le sue carte. Valorizzando i suoi attaccanti di riserva nei due match più morbidi del periodo. Dando a entrambi minuti e fiducia. Si trova così, finalmente, a poter scegliere la coppia d’attacco che preferisce.

REPARTO COMPLETO – Dzeko e Lautaro Martinez sono le certezze della stagione. Ma Sanchez e Correa permettono al tecnico di avere alternative tattiche. Caratteristiche e qualità diverse permettono di cambiare qualcosa nello stile di gioco dell’intera squadra. Anche dalla panchina. Chiunque dei quattro entri. Inzaghi può finalmente gestire il suo reparto offensivo. Un cambiamento significativo.