Inter, più tranquillità nella prossima Champions League: un vantaggio

Nella prossima edizione della UEFA Champions League, l’Inter avrà un po’ più di ‘tranquillità’ rispetto alle ultime stagioni. Grazie al netto percorso di quest’anno, infatti, ci sarà un vantaggio per i nerazzurri.

FASE A GRUPPI “ALLEGGERITA” – La prossima Champions League, per l’Inter, non dovrebbe iniziare come un Everest da scalare. Rispetto alle ultime stagioni dove i nerazzurri hanno spesso trovato gironi abbastanza proibitivi (come quello di quest’anno con Bayern Monaco e Barcellona), il prossimo anno ci sarà un vantaggio: poter partire dalla seconda fascia (vedi articolo). Certo, le possibilità di trovare una big ci sono comunque, considerato il lotto di squadre in prima fascia. Ma quantomeno trovare una squadra di terza e quarta fascia può rendere meno faticoso il girone. Che comunque, sia chiaro, l’Inter non potrà né dovrà prendere sottogamba.

CRESCITA – Il vantaggio di partire dalla seconda fascia, però, è per l’Inter anche motivo di orgoglio. Dalla quarta fascia del 2018 (con il ritorno in Champions League dopo sei anni di assenza), nel giro di cinque anni la squadra ha avuto una netta crescita in campo europeo tanto da tornare in seconda fascia. Il tutto grazie anche e soprattutto alle due finali europee degli ultimi tre anni (in Europa League contro il Siviglia, nel 2020, e proprio in Champions League contro il Manchester City in questo 2023). Una crescita che l’Inter vorrà sicuramente mantenere anche la prossima stagione, continuando a costruirsi il suo status come una delle squadre migliori in Europa.