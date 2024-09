Inter in Champions League: la lista UEFA di Inzaghi e il mistero lista B

La nuova avventura dell’Inter di Inzaghi in Champions League inizia con il solito problema della lista UEFA ridotta, che stavolta prevede anche la lista B non consegnata. Le scelte dell’allenatore nerazzurro, nella prima fase, sembrano voler dare fiducia al gruppo “storico”

MILANO – L’Inter si prepara a partire alla volta di Manchester (Inghilterra) per l’esordio in UEFA Champions League con il nuovo format del girone unico. Anzi, senza fase a girone. Quello che andrà in scena da settembre 2024 a gennaio 2025 è praticamente un campionato a trentasei squadre con partite a sfida secca ma limitate a otto giornate. Un format innovativo nel quale ottenere più punti possibili per accedere agli Ottavi di Finale. O quantomeno agli spareggi per essere protagonisti anche nella fase finale a eliminazione diretta. L’Inter di Simone Inzaghi ritroverà subito il Manchester City di Pep Guardiola in quello che può sembrare il remake della Finale di Istanbul 2023. Per l’occasione la squadra campione d’Italia si presenterà in Inghilterra con una rosa incompleta a causa delle scelte obbligate nella lista UEFA consegnata. Eccola.

Le scelte di Inzaghi: la lista UEFA dell’Inter in Champions League

1. Yann SOMMER

12. Raffaele DI GENNARO | Prodotto del Vivaio Inter #1

13. JOSEP MARTINEZ

6. Stefan DE VRIJ

15. Francesco ACERBI | Prodotto del Vivaio Italia #1

28. Benjamin PAVARD

31. Yann BISSECK

95. Alessandro BASTONI | Prodotto del Vivaio Italia #2

2. Denzel DUMFRIES

17. Tajon BUCHANAN

30. CARLOS AUGUSTO

32. Federico DIMARCO | Prodotto del Vivaio Inter #2

36. Matteo DARMIAN | Prodotto del Vivaio Italia #3

7. Piotr ZIELINSKI

16. Davide FRATTESI

20. Hakan CALHANOGLU

21. Kristjan ASLLANI

22. Henrikh MKHITARYAN

23. Nicolò BARELLA | Prodotto del Vivaio Italia #4

8. Marko ARNAUTOVIC

9. Marcus THURAM

10. LAUTARO MARTINEZ ©

99. Mehdi TAREMI

Inter senza lista B in Europa?

LISTA B – La “lista dei venticinque” anche stavolta per Inzaghi conta solo ventitré calciatori. Colpa dell’assenza di altri due prodotti del vivaio interista, che avrebbe permesso di completare l’elenco. Pertanto rimangono fuori in tre. Il portiere rumeno Andrei Radu per scelta societaria, in quanto avrebbe avuto la possibilità di fungere da terzo prodotto del vivaio ma a Inzaghi non serve un quarto estremo difensore in rosa. Il difensore argentino Tomas Palacios, che è l’ultimo arrivato ad Appiano Gentile nel ruolo di sesto difensore ma Inzaghi in Europa ha preferito portare l’esterno canadese Tajon Buchanan nonostate sia in fase di recupero da un brutto infortunio. E l’attaccante argentino Joaquin Correa, che in Serie A può agire da quinta punta ma in Champions League risulta essere un esubero. Curiosamente, a dispetto delle previsioni, l’Inter non ha consegnato la lista B alla UEFA. O almeno non ancora. Di conseguenza Inzaghi non prevede di utilizzare i prodotti del vivaio attualmente in forza all’Inter Under-20 di Andrea Zanchetta, impegnata in UEFA Youth League e all’esordio proprio contro i pari età del City. In ogni caso la lista B potrà essere integrata anche successivamente, qualora ce ne sia davvero bisogno.