Inter, quanti possibili incroci dalla Champions League. Con ex vecchi e nuovi

Questa sera alle ore 18 è in programma il sorteggio della fase a gironi della prossima edizione della UEFA Champions League, con l’Inter che parteciperà in seconda fascia e da vicecampione europea. Tanti i possibili incroci con ex più e meno recenti.

POSSIBILI INCROCI – Il bello della fase a gironi della UEFA Champions League è proprio questo: possono raccontare tante storie. Lo stesso vale per l’Inter, che partendo dalla seconda fascia, potrebbe trovare diversi ex più e meno recenti in questa fase a gironi. Di sicuro però non André Onana, con il Manchester United nella stessa fascia. Ma attenzione a Mauro Icardi, in quarta fascia con il suo Galatasaray. Con grande curiosità su quello che potrebbe essere un suo ritorno a San Siro e l’accoglienza dei tifosi nerazzurri dopo i trascorsi dell’argentino a Milano. Sempre dalla quarta fascia, l’Inter potrebbe subito riaccogliere un “nuovo” ex: Robin Gosens, partito alla grande con la maglia dell’Union Berlino.

TANTE STORIE – Tra le storie e gli incroci che questa fase a gironi della Champions League potrebbe raccontare per l’Inter, c’è anche la rivincita della finale di giugno: il Manchester City, in prima fascia, può infatti essere una delle avversarie dei nerazzurri. Sempre dalla prima fascia, sono ancora tre i possibili ex coinvolti. Due in caso di incrocio con il Bayern Monaco, ma in questo caso sarebbero ex per gli altri. In Baviera tornerebbero infatti Yann Sommer e Benjamin Pavard, arrivati in nerazzurro dal club tedesco proprio quest’estate dopo estenuanti trattative. Ma a incendiare i tifosi dell’Inter sarebbe più il Paris Saint-Germain, con il ritorno a San Siro di Milan Skriniar. E immaginate un girone proprio con i parigini e il Galatasaray di Mauro Icardi…