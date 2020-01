Inter, cercasi centrocampista: tre le alternative. Chi il migliore per Conte?

L’Inter è alla ricerca di un centrocampista. Per continuare la lotta scudetto va completata la rosa, con Antonio Conte che chiede rinforzi, memore delle difficoltà avute nel corso del girone d’andata. Sono tre i calciatori accostati ai nerazzurri in queste settimane, quale il migliore per il gioco di Conte?

NECESSITA’ – L’Inter ha bisogno di un centrocampista. L’emergenza infortuni patita durante il girone d’andata, con Sensi e Barella costretti ai box per parecchie settimane, ha lanciato il campanello d’allarme. Servono alternative, possibilmente di qualità. Ecco perché Antonio Conte ha domandato a gran voce un rinforzo in mediana. Un’acquisto che porti esperienza e che si sposi bene con le caratteristiche che chiede Conte ai suoi centrocampisti: corsa, tecnica e dinamismo.

IDENTIKIT PERFETTO – L’identikit porta ad Arturo Vidal, calciatore del Barcellona, da tempo seguito dall’Inter. Il cileno, ben conosciuto da Conte che lo ha allenato alla Juventus, rappresenta la soluzione perfetta per il tecnico nerazzurro. Vidal porterebbe corsa, tecnica ed esperienza, caratteristiche fondamentali che andrebbero ad arricchire un centrocampo sì forte, ma molto giovane e forse acerbo per certi palcoscenici. L’alternativa, suggestiva ma costosa, è quella di Nahitan Nández, centrocampista del Cagliari. L’urugayano sta disputando una stagione di alto livello nel club sardo, coniugando corsa con l’ottima tecnica individuale. Il problema risiede nelle richieste del Cagliari: il calciatore partirebbe solo di fronte ad un’offerta clamorosa.

ALTERNATIVA – Oltre a Vidal e Nandez l’Inter segue un altro centrocampista. Il sogno, più per giugno che per gennaio, è Christian Eriksen. Il centrocampista danese, di proprietà del Tottenham, ha il contratto in scadenza a giugno ed è libero di accasarsi a parametro 0 con qualsiasi squadra. L’Inter ci proverà, sapendo di poter ottenere a prezzo di saldo un centrocampista con caratteristiche uniche: visione di gioco, tecnica e grande abilità nei calci piazzati.