Inter, centrocampo da reinventare: Stiller, Rovella, ma occhio anche a sorprese low cost

L’Inter ormai è proiettata alla prossima stagione. Mentre alcuni giocatori si godono le meritate vacanze, la società è invece molto attiva sul mercato. La priorità è trovare il sostituto di Hakan Çalhanoğlu.

ARIA DI CAMBIAMENTO – L’Inter ha finito il Mondiale per il Club esaurendo le ultime energie con la sconfitta contro il Fluminense. Adesso è necessario ricaricare le batterie per i giocatori. La società invece, è in cerca del sostituto di Hakan Çalhanoğlu. Christian Chivu sembra intenzionato a rinnovare il canovaccio tattico interista apportando le doverose modifiche o correzioni al 3-5-2. Il tecnico però nella competizione americana ha provato anche il 3-4-2-1, un modulo che produce molto più gioco in avanti alimentato dalla fantasia dei trequartisti che agiscono dietro la punta. L’Incognita rimane il sostituto del turco. Circolano tanti nomi che potrebbero sostituirlo. Primo fa tutti Nicolò Rovella che ha una clausola di 50 milioni. La cifra da spendere è importante e si rischierebbe di prendere un profilo simile a Nicolò Barella.

L’Inter cerca una nuova luce a centrocampo

OPPORTUNITÀ – L’Inter è in cerca di un nome che non faccia rimpiangere troppo il turco. C’è un intreccio che in questo momento sta prendendo forma che lega l’Inter e lo Stoccarda. La squadra tedesca è seriamente interessata ad Aleksandar Stankovic che andrebbe a sostituire proprio quell’Angelo Stiller particolarmente attenzionato dalla società nerazzurra. Il centrocampista tedesco, classe 2001, sarebbe il profilo perfetto da inserire nella rosa di Christian Chivu. Dotato di tecnica, visione, è un autentico metronomo del centrocampo utile nel ripulire i passaggi nel breve e abile nel costruire traiettorie velenose nel medio-lungo raggio. Ovviamente per una simile operazione servirebbero i soldi incassati dalla vendita di Çalhanoğlu.

COSTI INFERIORI – Una soluzione Low cost potrebbe essere Adrián Bernabé del Parma, centrocampista dotato di ottima tecnica e visione di gioco. Lo spagnolo, però, dal punto di vista fisico rimane molto fragile. Un’ultima soluzione economica, ma di qualità oltre di che sostanza in mezzo al campo, potrebbe essere Nicolussi Caviglia. Le soluzioni a centrocampo per l’Inter ci sono. Ora bisogna individuare solo il profilo giusto.