Inter, centrocampo in emergenza: a Inzaghi serve Mkhitaryan in forma

L’emergenza a centrocampo costringe Inzaghi a rivedere la sua mediana. Con un nome in particolare a cui chiedere uno step in più: Mkhitaryan.

EMERGENZA A CENTROCAMPO – L’Inter non sta vivendo proprio un momento fortunatissimo. Mentre Calhanoglu sta recuperando infatti è toccato a Brozovic fermarsi nella partita con la sua Croazia per un problema fisico. Un infortunio che andrà valutato nei prossimi giorni, ma che minaccia di lasciare i nerazzurri senza il loro regista titolare. Con la Roma non ci sarebbe stato in ogni caso, ma il calendario da qui in poi non conoscerà pause o quasi. Basta una settimana di stop dopo la fine della sosta per saltare tre partite. Inzaghi quindi si trova nella condizione di ripensare il suo centrocampo. Con un elemento in particolare a cui chiedere un passo avanti: Henrik Mkhitaryan.

PROFILO NECESSARIO – All’Inter servono qualità e personalità. Con Calhanoglu appena recuperato e quindi non al meglio, Brozovic prima fuori per squalifica e poi per infortunio, Asllani in uno strano limbo, resta un solo giocatore a poter rispondere all’appello. Cioè Mkhitaryan. Uno arrivato apposta per questo nel mercato estivo. Che oltre alla qualità ha l’esperienza per prendere in mano la situazione. Inzaghi, senza mezzi termini, ha bisogno di lui. Anche se non può ammetterlo apertamente.

CONDIZIONI IDEALI – Il centrocampo dell’Inter è stato il motore della prima stagione di Inzaghi. Con i tre titolari come pilastri assoluti. Nell’immediato futuro il tecnico si troverà senza Brozovic, con Calhanoglu da rimettere in forma e Barella probabilmente nel periodo meno brillante della carriera tutta. Serve chiaramente qualcuno che colmi il vuoto. E per profilo la risposta deve arrivare da Mkhitaryan. Che viene dall’ormai famosissima sostituzione al minuto trenta di Udinese-Inter, ma ha anche un ulteriore vantaggio: nella sosta è uno dei pochi ad essere rimasto ad Appiano insieme a Inzaghi. Ha potuto quindi essere allenato, raffinare la condizione, lavorare sui dettagli. Arriva quindi nelle condizioni ideali per fare il meglio. Tutto punta all’armeno. Serve lui e serve adesso.