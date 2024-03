Inter, centrocampo agli straordinari. Ma dipende da due fattori

Si avvicina sempre di più Bologna-Inter, trasferta complicata che vedrà i nerazzurri in campo sabato alle 18. Con un centrocampo che potrebbe essere costretto agli straordinari, anche se dipende da due fattori.

MINUTAGGIO – Il reparto al momento più in emergenza in casa Inter è sicuramente il centrocampo. Come nelle gare contro Lecce, Atalanta e Genoa, anche in vista della trasferta di Bologna il reparto potrebbe essere costretto agli straordinari. Ne sanno qualcosa Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, che non stanno praticamente mai trovando riposo. Ma anche Kristjan Asllani, che sabato potrebbe registrare la sua quarta presenza da titolare consecutiva. Dipenderà tutto però da due fattori, che portano il nome di Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi. L’Inter continua a monitorare attentamente le loro condizioni dopo i piccoli problemi muscolari delle ultime settimane, anche e soprattutto alle porte della fondamentale sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. L’obiettivo di Simone Inzaghi è di poter schierare almeno uno dei due dal primo minuto. Possibilmente Frattesi, in modo da garantire a Mkhitaryan un turno di (meritato) riposo. Considerando anche la pesante diffida che pende sull’armeno (così come su Lautaro Martinez), in vista della giornata successiva, quando il Napoli sarà ospite a San Siro. Non resta che capire in queste ultime sedute di allenamento per l’Inter se Calhanoglu e Frattesi saranno disponibili. E quale sarà la loro autonomia in campo.