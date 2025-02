Inter, c’è un Thuram da ritrovare: nel 2025 mancano i gol

L’Inter ha bisogno che Marcus Thuram ritrovi la vena realizzativa. Nel 2025 infatti l’attaccante ha all’attivo una sola rete in nerazzurro.

RENDIMENTO CHE CAMBIA – Marcus Thuram è probabilmente il miglior giocatore della stagione dell’Inter fino ad oggi. Il suo impatto è stato devastante, con un rendimento addirittura superiore a quello già ottimo dell’anno dello scudetto. Con un dato a segnare la differenza: la resa in area avversaria. Il francese è diventato nettamente più pericoloso, più goleador. E questo è stato un fattore importante per la squadra. Nel 2025 però le cose sono cambiate.

GOL CERCASI – Thuram infatti continua ad avere peso ed importanza nel gioco di Inzaghi. Il suo rendimento è praticamente insostuibile. Ma nel 2025 manca qualcosa. Nello specifo, mancano i gol. Nessuno ci ha fatto particolare attenzione, proprio perché dalla parte del francese ci sono i numeri dei primi mesi di stagione e delle buone prove in generale. Ma all’Inter serve che il numero nove trovi la rete. Magari anche con continuità.

UNA SOLA RETE – Nel 2025 infatti Marcus si è fermato. Ha praticamente sempre giocato, ma alla voce gol ne troviamo uno solo. Con l’Empoli, da subentrato nei minuti finali. Parliamo di otto presenze in Serie A, una in Supercoppa e due in Champions League. In totale 659 minuti, con cinque partite giocate per intero. Per quanto, ribadiamo, l’impatto di Thuram sia sempre importante e abbia prodotto anche due assist, un solo gol è poco. Tanto che nel periodo è stato superato da Lautaro Martinez come miglior marcatore stagionale dell’Inter. Un periodo di secca che serve che il giocatore superi. Per il bene di tutti.