Inter e i cartellini gialli, un dato curioso riguarda il centrocampo

La questione dei cartellini gialli in casa Inter è sicuramente una delle più sentite. Sono proprio questi a condizionare spesso e volentieri i cambi di Simone Inzaghi, che in ben più di un’occasione si è ritrovato a sostituire alla svelta giocatori ammoniti. Un curioso caso riguarda i centrocampisti: dei gialli presi dai centrali, infatti, otto sono arrivati per i registi.

DATO CURIOSO – Su un totale di dodici cartellini gialli presi dai tre centrali di centrocampo dell’Inter, ben otto sono arrivati per i registi. Su tutti spiccano i cinque di Marcelo Brozovic, che ha saltato – oltre che per infortunio – la partita contro la Roma proprio a causa della diffida per le troppe ammonizioni. Oltre ai suoi sono da segnalare anche due cartellini gialli per Kristjan Asllani, tra cui quello di ieri contro il Sassuolo che ha portato al cambio con Henrikh Mkhitaryan a fine primo tempo. Infine l’ultimo è quello per Hakan Calhanoglu, schierato come vertice basso in Inter-Barcellona e per il quale è arrivata l’ammonizione durante la partita. Insomma, un dato sicuramente curioso e un nuovo aspetto su cui Simone Inzaghi è sicuramente chiamato a lavorare per migliorare il rendimento della squadra.