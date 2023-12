Inter, capitolo Champions League chiuso. Ora tabù Lazio per Inzaghi

L’Inter ha chiuso il capitolo Champions League con un secondo posto nel girone D che vale la qualificazione agli ottavi di finale. Adesso c’è il tabù Lazio per l’ex Simone Inzaghi.

EUROPA – Dodici punti nel girone D di Champions League per l’Inter valgono la qualificazione agli ottavi di finale. Il sorteggio sarà sicuramente più difficile, ma questo non è l’importante adesso. Ci si penserà lunedì dalle 12, perché in campionato arriva l’insidia più grande di dicembre nel percorso di Simone Inzaghi. Domenica sera allo Stadio Olimpico c’è la sfida contro il vecchio amore del tecnico piacentino: la Lazio.

TABÙ – Nelle ultime due stagioni l’Inter a Roma ha perso due volte contro la Lazio, tra l’altro nella stessa maniera e con lo stesso risultato. Due 3-1 in fila, entrambi maturati nel secondo tempo nonostante un’ottima partita dei nerazzurri. Lo scorso anno la vittoria si è infranta sul colpo di testa di Denzel Dumfries sbagliato a tu per tu con il portiere, due anni fa invece sul gol tanto dibattuto nato con Federico Dimarco a terra da inizio azione. Questa occasione sarà la più importante, perché la squadra di Inzaghi la affronta da prima in classifica con la Juventus alle spalle. I bianconeri giocheranno di venerdì sera, sarà l’ennesima volta in cui l’Inter scenderà in campo con la pressione degli avversari e del probabile sorpasso.