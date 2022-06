Inter, chi sarà il capitano 2022/23? Una data e due nomi

L’Inter dovrà scegliere chi sarà il capitano ufficiale della stagione 2022/23. Due i nomi candidati per ereditare la fascia da Samir Handanovic.

PASSAGGIO DI TESTIMONE – L’estate 2022 porterà diversi cambiamenti nell’Inter. E non ci riferiamo solo a quelli del mercato (qui gli ultimi aggiornamenti). In attesa di conoscere chi saranno i nuovi giocatori, scongiurando eventuali cessioni “pesanti”, c’è un’altra situazione da risolvere. Bisognerà infatti scegliere anche chi sarà il nuovo capitano dell’Inter. Dopo 439 partite Samir Handanovic non sarà più il titolare della porta nerazzurra: urge pertanto scegliere l’erede dalla fascia.

Inter, due nomi per il nuovo capitano

CANDIDATI UNICI – Il ruolo del capitano non ha una semplice funzione di rappresentanza. Per ricoprirlo servono caratteristiche specifiche, nel carisma e nella leadership prima che nella tecnica. E anche l’anzianità in una squadra è un fattore che irrimediabilmente conta. Motivo per cui, spesso e volentieri, per scegliere un capitano si guarda al numero di presenze. E, da questo punto di vista, nell’Inter i primi nomi sono presto individuati. Dopo Handanovic, tra i titolari nerazzurri il giocatore con più presenze è Marcelo Brozovic (290 partite), seguito da Milan Skriniar (215).

DUBBIO DA SCIOGLIERE – Entrambi hanno già indossato la fascia da capitano dell’Inter nelle ultime stagioni. Sintomo che sia il croato sia lo slovacco sono leader riconosciuti dello spogliatoio nerazzurro, senza nulla togliere a Danilo D’Ambrosio (260 gare). In tal senso, anche Ivan Perisic, trascinatore nel recente finale di stagione, poteva ambire a questo ruolo (dopo 254 partite con l’Inter). Ma la sua partenza con direzione Londra (qui il messaggio d’addio) riduce la shortlist dei candidati. Ma chi scegliere tra Brozovic, fresco di rinnovo di contratto, e Skriniar, sempre più leader anche nelle parole, oltre che nei fatti? Darla al 77 croato sarebbe un ulteriore riconoscimento del suo status di leader, tecnico e non solo. Consegnarla invece al numero 37 potrebbe rappresentare un’investitura per il futuro, vista l’età più giovane (27 anni contro 30).

POSSIBILE DATA – Con ogni probabilità, l’annuncio del nuovo capitano dell’Inter arriverà non appena sarà reso ufficiale l’ingaggio di André Onana. Il camerunense ormai ex Ajax sarà infatti il nuovo portiere titolare dell’Inter, facendo così accomodare Handanovic in panchina. Sarà quindi lecito attendere l’annuncio sul nuovo capitano dopo questa ufficialità: resta da capire se arriverà il 1° luglio, data di inizio del calciomercato, o anche prima.