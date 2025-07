Inter, tra caos apparente e strategia nascosta: Lautaro Martinez e Marotta preparano la rifondazione

L’Inter chiude in affanno questa estenuante stagione. Le dichiarazioni di Lautaro Martinez prima e Giuseppe Marotta gettano le basi per una nuova era.

OPINIONE COMUNE – L’Inter al momento sembrerebbe nel caos sia a livello di spogliatoio sia a livello societario. L’opinione pubblica come gli stessi addetti ai lavori sono spaccati tra due differenti opinioni. C’è chi pensa che queste esternazioni di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta siano un autentico autogol e che vadano solo a danneggiare l’Inter. Così come c’è chi ritiene, al contrario, che il capitano abbia agito da vero leader e che in maniera sincera e schietta abbia detto soltanto la verità. La prima visione sembrerebbe mettere d’accordo gran parte dei tifosi e non. Quelle dichiarazioni non andavano fatte pubblicamente. Il perché è facilmente deducibile e riguarda la sfera economica. Mettendo in pubblica piazza i problemi di pancia di Hakan Çalhanoğlu, le sue parole potrebbero comportare una valutazione al ribasso del giocatore.

Inter, Il capitano e la società fronte comune

STRATEGIA NASCOSTA – L’Inter sembrerebbe in grande affanno a livello mediatico. E se invece questa situazione fosse stata creata ad hoc proprio per smascherare le imperfezioni di una rosa, un gruppo che sembrava molto coeso e che invece nasconde al suo interno diversi malumori? Ci sono tanti indizi che ci possono portare ad abbracciare anche quest’altra visione. Prima di tutto il mercato. L’Inter ha anticipato tutti assicurandosi Petar Sucic e Luis Henrique. Questi giocatori potrebbero sostituire i vari Davide Frattesi (accostato l’anno scorso alla Roma) e Denzel Dumfries per il quale c’è una clausola di 30 Milioni che scade proprio in questo mese. Ange-Yoan Bonny, ultimo acquisto dell’Inter, per caratteristiche è il sostituto ideale di Marcus Thuram che da gennaio di quest’anno ha avuto un’involuzione allarmante. L’unico difficilmente sostituibile è Hakan Çalhanoğlu. Giuseppe Marotta fa proprio il suo nome, come per richiamare l’attenzione di procuratori e club interessati: Il giocatore può andare a fronte di una cifra congrua.