Inter cantiere aperto: ecco cosa serve (davvero) dal mercato

L’Inter continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa finalista di Champions League. Tuttavia vanno riviste alcune priorità, anche alla luce delle risorse limitate a disposizione.

DOPPIO OBIETTIVO – L’Inter si muove verso la stagione 2022/23 con nuove consapevolezze dopo Istanbul. Tra queste, il fatto che tornare alla vittoria in campionato è un traguardo meno distante di quanto sembri. Per raggiungerlo serve tuttavia allungare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Perseguendo due intenti. Innanzitutto, aumentare il più possibile il tasso tecnico, così da essere ancor più competitivi sui vari fronti. E poi ringiovanire la rosa più vecchia della Serie A (27,8 anni di media, fonte Transfermarkt). Due obiettivi non così semplici, considerando le ristrettezze finanziarie in cui versa l’Inter. Ma proprio perché il budget a disposizione non è infinito, Beppe Marotta e Piero Ausilio devono muoversi in modo intelligente. Concentrandosi prima sulle priorità di rinforzo, e poi sulle eventuali opportunità.

CENTROCAMPO PRONTO – Nel definire le priorità di mercato dell’Inter, partiamo dal reparto meno bisognoso. Nonostante i discorsi più che avanzati con il Sassuolo per Davide Frattesi (qui le ultime), la mediana nerazzurra non necessita di particolari rinforzi, ad oggi. Specie considerando che l’unica uscita certa è quella di Roberto Gagliardini, il cui contratto scade il 30 giugno. Nicolò Barella e Marcelo Brozovic sono tra i principali uomini di mercato dell’Inter, ma al momento non vi sono offerte concrete. Motivo per cui conviene concentrarsi innanzitutto su altre aree del campo. A partire proprio dal centro, ma più defilato.

CORSIE DA RINNOVARE – Le fasce esterne vedranno un gran ricambio d’aria in estate. L’unico certo di rimanere è infatti Federico Dimarco, in gran spolvero anche in Nazionale. Mentre Robin Gosens e Denzel Dumfries sono tra i principali candidati a finanziare il mercato in entrata dell’Inter. Se dovesse partire il tedesco, i nerazzurri hanno già il sostituto pronto: si tratta di Carlos Augusto del Monza, con cui l’accordo di principio è definito. Dovesse partire (anche) l’olandese, i discorsi si complicherebbero. L’Inter rimarrebbe infatti scoperta a destra, corsia dove già ora – complice il non riscatto di Raoul Bellanova – è assolutamente necessario avere un profilo in più.

NUOVA RETROGUARDIA – Anche la difesa dell’Inter vedrà un gran rispolvero nei prossimi mesi. Ad oggi Inzaghi ha infatti solo quattro giocatori a disposizione. Di cui appena uno con meno di 25 anni. Parliamo di Alessandro Bastoni, che rimarrà nerazzurro come Stefan de Vrij (prossimo al rinnovo), Matteo Darmian e Francesco Acerbi (che attende l’ufficialità del riscatto). L’intero reparto arretrato va quindi ricostruito, tenendo conto delle due linee guida citate all’inizio. In tal senso, l’acquisto quasi definitivo di Yann Bisseck si sposa perfettamente con questa nuova strategia. Il tedesco classe 2000 non è tuttavia sufficiente: serve (almeno) un altro difensore titolare, in quanto non si può pretendere che Darmian e/o Acerbi replichino la miracolosa stagione appena conclusa. Ma la retroguardia non è l’unico reparto da rifare.

ATTACCO VUOTO – Se possibile, la situazione in attacco è ancor più problematica per l’Inter. Qui l’unico punto fermo è Lautaro Martinez, capocannoniere stagionale con 28 reti. Il compagno Romelu Lukaku tornerà al Chelsea, ma solo per ribadire che il suo futuro è a tinte nerazzurre. Mentre Edin Dzeko è prossimo all’addio (qui gli ultimi aggiornamenti), e Joaquin Correa sembra destinato a seguirlo. Ma la cosa più preoccupante non è la resistenza del Chelsea a rinnovare il prestito di Lukaku. Bensì il fatto che, oltre a quello di BigRom e del connazionale Dodi Lukebakio (qui il nostro approfondimento), non si leggono altri nomi associati all’Inter. Quando invece servono altri attaccanti, possibilmente giovani e futuribili, su cui fondare la continuità delle prossime stagioni.