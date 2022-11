De Vrij, cambia il colore della maglia ma il risultato resta uguale: panchina!

Il difensore dell’Inter Stefan de Vrij si deve accontentare anche con la sua nazionale della panchina. Il Commissario tecnico Louis Van Gaal ha le idee chiare sui titolari nel reparto arretrato, può essere un segnale per Simone Inzaghi?

PANCHINA – Stefan de Vrij continua nel suo trend iniziato questa stagione con l’Inter. Così come Simone Inzaghi in varie occasioni, anche Louis Van Gaal, Commissario tecnico dell’Olanda, ha deciso di lasciare in panchina per tutta la durata della partita il difensore nerazzurro. Nathan Ake, Matthijs de Ligt e Virgil van Dijk sono stati preferiti al nerazzurro, che rischia di vedere il Mondiale da spettatore. Le prestazioni in questa stagione non sono piaciute e gli allarmi cominciano a destare preoccupazioni. Il grave errore su Zapata, la pessima partita contro l’Udinese o la marcatura lieve su Jovic, che ha rischiato di costare 2 punti fondamentali per la classifica dell’Inter. De Vrij è in netto calo e questo è ormai chiaro da un anno e mezzo. La sua situazione contrattuale obbliga l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e la dirigenza a riflettere sul futuro. Si arriverà ad un rinnovo del contratto a prezzi più contenuti o ci sarà la partenza a parametro zero del difensore? Le notizie propendono più per la seconda scelta (vedi articolo).

Inter, de Vrij è un caso?

CONCORRENZA – Nella scorsa stagione Stefan de Vrij ha disputato 30 partite in campionato e 6 in Champions League. Nelle occasioni più importanti Simone Inzaghi ha sempre fatto affidamento sull’olandese, ma ora la situazione è cambiata. L’arrivo di Francesco Acerbi ha portato piano piano a decisioni differenti. Quest’anno de Vrij ha perso la concorrenza con il difensore italiano, soprattutto in Champions League, dove sono arrivate solamente 3 presenze da titolare. Anche con l’Olanda le panchine cominciano a essere non poche. Nelle ultime 4 partite, tra Nations League e Mondiali, de Vrij è sempre partito dalla panchina. In due occasioni addirittura, tra cui quella di oggi, sono arrivati 0 minuti. La concorrenza è dura e il difensore interista dimostra di soffrirla. Le scelte di Van Gaal sono un segnale per Inzaghi? Si vedrà ancora di più Acerbi nelle prossime settimane?