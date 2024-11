Inter, cambia anche il Collegio Sindacale: ecco i tre nuovi Sindaci Effettivi

Tra i tanti cambiamenti avvenuti in casa Inter dopo il passaggio di consegne tra Suning e Oaktree quello del Collegio Sindacale è il più sottovalutato, eppure la nomina dei tre nuovi Sindaci Effettivi ha la sua importanza. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo corso nerazzurro

MILANO – Da giorni si parla della rivoluzione che la proprietà Oaktree Capital Management sta attuando in Viale della Liberazione ma al momento non si conoscono tutti i dettagli. L’attenzione principale è rivolta ai movimenti dirigenziali. I famosi “piani alti” della società nerazzurra. E il “nuovo” Organigramma dell’Inter, che è ancora in evoluzione, ne è la prima dimostrazione. Non tutte le modifiche, però, sono state documentate. Facciamo un po’ di chiarezza sulla situazione.

Consiglio di Amministrazione Inter: Presidente Marotta e la quota di maggioranza Oaktree

NUOVO CDA – La nomina del nuovo Presidente Giuseppe Marotta e, di conseguenza, del nuovo Consiglio di Amministrazione targato Oaktree è solo la novità più mediatica del 2024. Con l’ex presidente Steven Zhang sono usciti i quattro membri del Suning Holdings Group – Xu Yichen, Zhu Qing, Zhou Bin e Ying Ruohan – ma anche l’unico membro di LionRock Capital, il fondatore Daniel Kar Keung Tseung, tutti rimpiazzati dai manager di Oaktree. Il nuovo quintetto, capeggiato dalla coppia formata da Alejandro Cano e Katherine Ralph, vede anche Carlo Ligori, Roberto Meduri e Delphine Nannan in quota Oaktree. L’altra novità è Fausto Zanetton, Amministratore Delegato di Tifosy Capital & Advisory, mentre le uniche conferme sono Amedeo Carassai e Carlo Marchetti, “indipendenti” all’interno del CdA nerazzurro. Fin qui tutto chiaro.

Organigramma Inter: Ricci prima “novità” in entrata ma occhio al futuro di Antonello

NUOVO ORGANIGRAMMA – A inizio novembre, quindi a circa cinque mesi di distanza dal cambio ai vertici aziendali, arriva un altro scossone. Escono di scena Lionel Sacchi (Chief People Officer), Mark Van Huuksloot (Chief Operating Officer), Luca Danovaro (Chief Revenue Officer) e Matteo Pedinotti (Chief Communications Officer). Organigramma snellito. E allo stesso tempo arricchito con il ritorno di Giorgio Ricci, nuovo CRO in sostituzione di Danovaro. Al momento l’unica conferma è per Andrea Accinelli (Chief Financial Officer) ma sono attese ulteriori novità. Novità che potrebbero riguardare anche e soprattutto Alessandro Antonello, Amministratore Delegato Corporate nonché membro del CdA. E chissà che non possa cambiare nuovamente la “nomina” di Marotta, attuale Presidente e Amministratore Delegato Sport dell’Inter. Tutt’uno.

Collegio Sindacale Inter: da Suning a Oaktree cambiano i tre Sindaci Effettivi

ULTIME MODIFICHE – Gli unici che non sembrano a rischio sono il Vice-President Javier Zanetti e il Direttore Sportivo Piero Ausilio, che rappresentano la “vecchia guardia” nerazzurra ancor prima di Suning. Si arriva così alla novità più “silenziosa” dell’Organigramma dell’Inter di Oaktree. Negli ultimi giorni c’è stato un triplo avvicendamento nell’area che riguarda il Collegio Sindacale dell’Inter. Sono usciti di scena Simone Biagiotti, Roberto Cassader e Alessandro Padula, quest’ultimo dimissionario dal ruolo di Presidente del Collegio Sindacale in quanto scelto nel 2018 da Suning. Già rimpiazzato negli ultimi mesi dal sindaco supplente Fabrizio Bonelli, dopo l’approvazione dell’ultimo bilancio l’Inter riparte ufficialmente con un nuovo trio sindacale. Quello formato dai tre nuovi Sindaci Effettivi, tutti nominati dopo l’insediamento di Oaktree. Si tratta di Lorenzo Caprio, Cristiano Garbarini e Paola Mignani, che vantano grande esperienza nel campo.

Sindaci Effettivi Inter: chi sono Lorenzo Caprio, Cristiano Garbarini e Paola Mignani

NUOVI SINDACI – Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo delle Società per Azioni (S.p.A.) che ha il compito di vigilare sull’attività degli amministratori e controllare la gestione aziendale nel rispetto della legge. Nell’Inter – in quanto F. C. Internazionale Milano S.p.A. – si occupa principalmente della revisione dell’esercizio di bilancio e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. La scadenza del mandato è previsto dopo l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, salvo dimissioni o revoche. Chi sono i nuovi Sindaci Effettivi dell’Inter? Il Dott. Lorenzo Caprio, già docente universitario e attuale Amministratore non esecutivo e indipendente nel CdA di Banca Generali, si occupa di consulenza finanziaria e valutazione d’impresa. L’Avv. Cristiano Garbarini, partner PedersoliGattai, è specializzato in fiscalità bancaria e finanziaria internazionale, nello specifico sia di operazioni di private equity sia di fusioni e acquisizioni, fungendo sempre da consulente. La Dott.ssa Paola Mignani, docente universario e revisore legale, s’interessa di comunicazione finanziaria in tutte le sue forme e soprattutto di valutazione di aziende, agendo da consulente tecnico in arbitrati e procedimenti sia civili sia penali. Già membro del Collegio Sindacale di diverse società quotate presso la Borsa Valori di Milano, adesso quello dell’Inter. La nuova Inter di Oaktree, lontano dal campo di gioco, riparte anche dall’enorme esperienza economico-giuridica degli stimati Caprio, Garbarini e Mignani.