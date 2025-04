L’Inter è camaleontica in ambito europeo: Inzaghi gestore e stratega

L’Inter di Inzaghi espugna l’Allianz Arena del Bayern Monaco non a caso. La costruzione di questa vittoria avviene grazie alla strategia e alla gestione maniacale della rosa da parte del tecnico nerazzurro.

GESTIONE – L’Inter batter 2-1 il Bayern Monaco, in casa, nell’andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri a Monaco di Baviera hanno fatto vedere la migliore veste in versione europea. I ragazzi hanno giocato un ottimo primo tempo alla pari dei tedeschi, e un secondo tempo più difensivo, che, però, sul finale di gara, ha regalato una gioia grande ai propri tifosi. Non è una vittoria o un’impresa casuale, ma un risultato frutto di numerose componenti che permettono alla squadra di Simone Inzaghi di trovare energie, forze mentali e soluzioni anche in momenti complicati della gara. La prima componente è la gestione maniacale con sostituzioni e rotazioni chirurgiche del tecnico piacentino adottata da inizio campionato. Se ieri abbiamo giocato con nove calciatori titolari su undici in campo è grazie a questo lavoro di risparmio e salvaguardia sui singoli.

L’Inter riesce a vincere avendo più soluzioni in mezzo al campo

CAMALEONTICA – L’Inter di Inzaghi ha vinto la partita anche grazie alla strategia e a delle individualità che si sono rivelate all’altezza della grande prova da disputare. A livello di tattica si può facilmente notare come le due fasce dell’Inter abbiano lavorato quasi all’opposto. Da una parte un ottimo e propositivo Carlos Augusto e dall’altra un altrettanto bravissimo Matteo Darmian che ha interpretato al meglio la fase difensiva. Da questa situazione venutasi a creare sono scaturiti i due assist del brasiliano. Il primo per Marcus Thuram che apparecchia un rigore in movimento per Lautaro Martinez. Il secondo un cross forte e teso al centro dell’aria di rigore per il tap-in vincente di Davide Frattesi. I campioni d’Italia riescono ad essere camaleontici in Europa. Questa facoltà di saper cambiare e trovare soluzioni sempre diverse sarà l’arma in più per proseguire al meglio il cammino europeo.