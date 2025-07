Inter, Calhanoglu sbloccherebbe un’altra trattativa che sposterebbe gli equilibri

L’Inter in questa sessione di mercato deve risolvere la questione Calhanoglu. Il turco potrebbe essere la chiave di volta per sbloccare un’altra trattativa.

POSSIBILE USCITA – L’Inter il 23 luglio si ritroverà per iniziare il ritiro pre-stagionale in vista di una stagione particolarmente impegnativa. Sarà una Serie A molto competitiva quella che si vedrà ai blocchi di partenza nel primo turno di Campionato che inizierà il 23 Agosto. Con Napoli, Milan, Juventus rinforzate da questa sessione di mercato, è necessario che in casa Inter si risolva la questione Calhanoglu. Per un campione del suo calibro, in una ipotetica nuova Inter schierata con un 3-4-2-1 o 3-4-1-2 ci sarà sempre spazio. Ma per quanto riguarda i moduli che ha in mente Cristian Chivu, si potrebbe anche fare a meno del turco a fronte di un’importante offerta. Il calciatore partirebbe se sul piatto venissero messi almeno 25 milioni di euro. In casa dei nerazzurri il sostituto naturale di Calhanoglu potrebbe diventarlo Petar Sucic.

L’Inter, Calhanoglu potrebbe sbloccare un’altra trattativa

SPOSTARE GLI EQUILIBRI – L’Inter è impegnata anche su un altro intreccio di mercato che coinvolge l’Atalanta e Ademola Lookman. Il nigeriano è entrato nei radar dei nerazzurri che hanno formulato una prima offerta di 40 milioni. Ecco che se venisse sbloccata l’uscita di Calhanoglu, i soldi del turco verrebbero subito reinvestiti nell’attaccante dei bergamaschi. Questo sarebbe un acquisto che potrebbe spostare gli equilibri del campionato. Formare un tridente d’attacco con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ademola Lookman proietterebbe l’Inter ad avere uno degli attacchi più forti della Serie A che sarebbe all’altezza delle Big europee.

LA CERTEZZA – L’Inter, se riuscisse ad ultimare la trattativa con l’Atalanta, insieme ad un acquisto mirato in difesa colmerebbe le lacune mostrate lo scorso anno. In questo modo in ogni zona del campo ci sarebbe un sostituto giovane e all’altezza del titolare. Ora la palla passa alla dirigenza per consegnare a Chivu una squadra pronta ad andare all’attacco.