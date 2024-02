Inter, che calendario! 3 trasferte (+1) e un big match nelle ultime 4

Quello dell’Inter nell’ultimo mese è un calendario decisamente impegnativo. Due trasferte già giocate (con in mezzo il viaggio a Riad per la Supercoppa Italiana), un big match casalingo e un’altra trasferta, quella in programma sabato a Roma.

PERIODO DI FUOCO – Tiene botta l’Inter, con un periodo di calendario estremamente ostico. Fin qui, però, sono arrivati nove punti e un trofeo (la Supercoppa Italiana), merito delle vittorie nelle due trasferte contro Monza (1-5) e Fiorentina (0-1), oltre al successo nel big match di San Siro contro la Juventus (1-0). Ora arriva un’altra traferta complicata, ovvero quella di Roma, prima che il calendario si “ammorbidisca” leggermente. Nel mezzo, in ogni caso, ci sarà anche il ritorno della Champions League, oltre al recupero a Milano contro una squadra ostica come l’Atalanta, in piena corsa per il quarto posto in campionato.