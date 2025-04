Inter, calendario impegnativo! Le differenze con il Napoli

Una corsa scudetto impegnativa. L’Inter attende il Napoli e si proietta all’impegno in Champions League. Il Napoli invece, avrà le ultime sei a distanza di una settimana ciascuna.

CALENDARIO – Con la partita di domani del Napoli, l’Inter saprà se giocherà la sfida contro il Bayern Monaco a +6 o se il vantaggio contro il Napoli sarà invariato rispetto all’ultima gara. Una lotta scudetto che resta apertissima, nonostante il lieve vantaggio accumulato dai nerazzurri. Sprint finale che sarà abbastanza infuocato, anche a causa di due calendari completamente diversi. L’Inter, nel mese di aprile, giocherà il doppio delle partite del Napoli, con i nerazzurri di Simone Inzaghi che avranno due impegni in più in questo finale del mese. Si parte proprio a metà settimana contro il Bayern Monaco in Champions League per poi affrontare l’impegno di settimana prossima contro il Milan in semifinale di Coppa Italia.

DIFFERENZE – Per quanto riguarda il Napoli invece, gli azzurri sembrano più avvantaggiati visto un calendario abbastanza semplice anche a causa dei pochi impegni dei campani. Antonio Conte chiuderà il mese di aprile contro Monza – in trasferta – e Torino. Poi invece, quattro partite a maggio prima del gong finale. A maggio l’Inter, se tutto andrà bene avrà ben altre tre partite da giocare. Il Napoli invece avrà rispettivamente, Lecce, Genoa, Parma per poi chiudere al Maradona contro il Cagliari. Mentre l’Inter avrà ancora la Lazio come big per poi chiudere l’annata a Como.