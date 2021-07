Inter, calendario estivo stravolto: amichevoli saltate, Inzaghi deve riprogrammare

Inter senza tournée statunitense e senza avversari in amichevole, per il momento. Lo stop alle trasferte farà modificare il calendario estivo pianificato tempo fa. Una notizia da cui Inzaghi può trarre anche qualche vantaggio, riprogrammando gli impegni pre-campionato

NIENTE TRASFERTA – Il viaggio dell’Inter negli Stati Uniti d’America è stato annullato. Anzi, posticipato. Nella migliore delle ipotesi la squadra nerazzurra sarà protagonista della Florida Cup 2022. Giusto così per motivi che non dovrebbero nemmeno essere spiegati dopo il comunicato ufficiale del Club. L’unico tema che interessa oggi è quello legato alle partite pre-campionato. Appuntamenti fondamentali per il nuovo allenatore Simone Inzaghi, nonostante la rosa sia ancora ridotta a causa delle ferie tardive di alcuni titolari. Saltata l’amichevole di lusso contro l’Arsenal negli USA, così come quella contro una tra Everton e Millonarios, bisogna trovare le alternative. L’Inter si è già attivata per contattare due nuovi sfidanti last minute in Italia.

NUOVO CALENDARIO – Nelle prossime ore si attende l’annuncio delle nuove amichevoli a cavallo tra luglio e agosto. Ma il calendario estivo va rivisto praticamente in toto senza la tournée statunitense. In via di annullamento anche l’altra amichevole di lusso, contro l’Atletico Madrid in Israele (vedi articolo). In questo caso pare sia già stato trovato l’avversario backup: si tratta del Parma (vedi articolo). Cambia la tipologia di avversario, di conseguenza Inzaghi dovrà fare valutazioni diverse. E non è un guaio, anzi: avrà più tempo per lavorare sulla nuova Inter dopo il rientro di tutti. Forse le prossime partite saranno meno probanti del previsto, ma comunque non semplici “allenamenti congiunti” come contro la Pro Vercelli (vedi articolo). L’Inter di Inzaghi vuole farsi trovare pronta per il debutto stagionale in Serie A: ormai manca meno di un mese.