Inter, un calendario complicato. Dal Monza passando per il City

Dal Monza in poi, l’Inter vivrà un vero tour de force diviso a metà tra l’Italia e la Serie A e l’Europa con la Champions League. Tante le partite nel giro di tre giorni e con pochi momenti per riposare.

IMPEGNI – Dal Monza al prossimo futuro. Per l’Inter di Simone Inzaghi inizia oggi il tour de force che durerà almeno fino a metà dicembre. L’unico momento in cui si potrà respirare sarà l’occasione della seconda pausa Nazionali di metà ottobre. Con la partita di questa sera al Brianzeo contro il Monza, in casa Inter si inizia a pensare a come affrontare questi tre mesi fitti di impegni, tra Serie A e Champions League che quest’anno avrà due partite in più rispetto al solito. Dopo la sfida contro i biancorossi, l’Inter nella giornata di martedì partirà alla volta di Manchester per la sfida contro il City di mercoledì sera all’Etihad Stadium. Al rientro ci sarà subito il derby contro il Milan in una Milano che ritrova i club con due sogni e obiettivi diversi.

Inter, tra big match e partite giocate ogni tre giorni

VERSO NATALE – Quando il derby della Madonnina sarà archiviato, i nerazzurri avranno una settimana di riposo per poi riprendere il campionato contro l’Udinese la domenica prossima. Subito dopo spazio alla Stella Rossa con il debutto in Champions League per la nuova stagione: poi a ruota il Torino prima dello stop per le Nazionali. Al rientro sfida contro la Roma di De Rossi e poi altra gara di Champions League contro lo Young Boys. A seguire altro mini tour de force con Juventus, Empoli e Venezia, prima del big match contro l’Arsenal a San Siro. Impegni che non sembrano finire mai, con le partite contro Napoli, Verona, Lipsia e Fiorentina prima degli ottavi di finale in Coppa Italia. E senza rendersene tanto conto siamo arrivati alle porte del Natale 2024.