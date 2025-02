Inter, un calendario complicato! Inzaghi dovrà lavorare il doppio

Se da un lato la sconfitta di Firenze si possa percepire come uno schiaffo rigenerativo, dall’altro rischia di essere ancor di complicare ancor di più la situazione a Milano con un calendario che non aiuta i nerazzurri.

LAVORO – Calendario impegnativo quello che aspetta l’Inter da qui a inizio marzo. La sconfitta di ieri contro la Fiorentina al Franchi ha scombussolato i piani di Simone Inzaghi che voleva prepararsi con più calma al big match contro la Juventus tra due settimane. La sfida contro i bianconeri, cosi come il ritorno di lunedì sempre contro la Fiorentina, potrebbe essere un vero spartiacque per il futuro della stagione nerazzurra. Il Napoli di Antonio Conte corre a una velocità doppia rispetto a tutte le altre della Serie A: la mancata vittoria di ieri sera al Franchi ha solo avvalorato questa cosa nella testa degli azzurri. Con “l’aiuto” della mancanza delle coppe europee e degli impegni in Coppa Italia, Conte si prepara a chiudere la fuga da qui allo scontro diretto del 2 marzo.

Inter, un calendario che non aiuta!

IMPEGNI – In questo mese di fuoco, oltre ai già citati impegni contro Fiorentina e Juventus, l'Inter andrà a giocare a Genova per poi chiudere il mese di febbraio in Coppa Italia contro la Lazio. Contro i biancazzurri sarà un altro match importante, con Simone Inzaghi che non vuole fallire l'accesso alla semifinale. Dopo la brutta eliminazione della passata stagione, il tecnico piacentino sa bene dell'importanza della Coppa Italia e non vuole lasciare nulla al caso. Ad aiutare, anche solo dal punto di vista mentale i nerazzurri, è l'aver evitato a febbraio i playoff di Champions League. Aver saltato il doppio impegno dei sedicesimi di Champions League è stata una manna dal cielo vedendo anche il ritmo che tiene il Napoli senza le coppe. A questo poi si aggiunge che a febbraio, Antonio Conte non giocherà nemmeno la Coppa Italia