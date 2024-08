Inter, il calciomercato si è svolto secondo le aspettative? Un ragionamento

L’Inter vedrà, nella serata di oggi venerdì 30 agosto, svolgersi contemporaneamente la partita di Serie A contro l’Atalanta e il termine della finestra estiva di calciomercato. In merito a quest’ultima, il piano dei meneghini è sempre stato chiaro.

LA FINESTRA – L’Inter sta per concludere la sua sessione estiva di calciomercato con l’ingaggio di Tomas Palacios, che sta firmando ora il suo contratto con i nerazzurri fino al 2029. Sul fronte delle cessioni, il club meneghino sta provando a cedere sia Ionut Radu che Joaquin Correa, entrambi non rientranti nei piani della società per questa stagione. La difficoltà di trovare una sistemazione all’argentino si associa a quella riscontrata nel caso del rumeno, con la differenza che per quest’ultimo vi sia ancora la possibilità di cederlo alla Sampdoria.

Inter al lavoro per concludere al meglio il calciomercato estivo: il recap

LA STRATEGIA – L’Inter ha svolto il suo calciomercato in maniera totalmente conforme al proprio disegno iniziale, ossia quello di acquistare delle “seconde linee” aventi tutti i requisiti per poter recitare un ruolo da protagonista nel club nerazzurro. Acquistare calciatori come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, per giunta a parametro zero, significa voler rendere ancora più profonda la rosa nell’ottica di essere competitivi su tutti i fronti. Allo stesso modo, gli ingaggi di Josep Martinez e Tomas Palacios sono volti a inserire nell’organico dei calciatori promettenti pronti a crescere gradualmente sotto il modello di colleghi già affermati come Yann Sommer e Alessandro Bastoni.