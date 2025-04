Inter-Cagliari, Zalewski titolare per meritarsi la conferma

Nicola Zalewski viaggia verso una maglia da titolare in Inter-Cagliari, in programma oggi alle ore 18. Inzaghi è pronto a dare una chance all’esterno polacco, il cui futuro in nerazzurro resta un’incognita.

LA PARTITA – Nel 32° turno di Serie A l’Inter riceverà a San Siro il Cagliari. Dopo il pareggio subito in rimonta contro il Parma lo scorso weekend, i nerazzurri non possono permettersi ulteriori passi falsi: l’obiettivo è vincere per andare momentaneamente a + 6 sul Napoli, impegnato lunedì sera contro l’Empoli. Simone Inzaghi ha preparato la gara dovendo calcolare la gestione delle energie della squadra, in vista del ritorno contro il Bayern Monaco in programma mercoledì. Nelle fila dell’Inter si prevedono tra i cinque e i sei cambi di formazione rispetto alla vittoriosa serata dell’Allianz Arena. Tra questi dovrebbe esserci anche Nicola Zalewski, pronto alla prima da titolare.

Inter-Cagliari, chance per Zalewski

OCCASIONE – Inzaghi dovrebbe affidarsi a Zalewski dal primo minuto in Inter-Cagliari. Con Dumfries ancora indisponibile, sarà l’esterno polacco che dovrà sostituire dal primo minuto Matteo Darmian, uscito con i crampi nel finale di gara contro il Bayer Monaco e bisognoso di riposo dopo aver giocato le ultime 4 da titolare. Per il classe 2002, arrivato a gennaio dalla Roma, si tratta della prima gara da titolare con la maglia dell’Inter. Fin qui Inzaghi gli ha concesso 6 spezzoni tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 143 minuti in campo. L’allenatore nerazzurro lo ha di fatto sempre impiegato a sinistra, dove Zalewski si trova a proprio agio, ma contro il Cagliari dovrà agire sulla fascia destra. Giocando quindi sulla fascia del proprio piede naturale Inzaghi gli chiederà di mettere dentro più cross possibili.

CONFERMA? – La gara contro il Cagliari è importantissima per l’Inter, e lo è anche per Zalewski in ottica riscatto. Arrivato a Milano dalla Roma in prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato tra i 6 e i 7 milioni, fin qui ha avuto un buonissimo impatto con i nerazzurri, ma sempre giocando a sinistra. Oggi avrà quindi il compito di dimostrare di poter giocare bene anche sull’altra fascia, e di essere un vero e proprio “jolly”. Questo perché con Dimarco e Carlos Augusto l’out mancino è ben coperto nella rosa di Inzaghi, mentre a destra potrebbe servire di più un backup di Dumfries. La dirigenza dell’Inter, a prescindere da Zalewski, si sta guardando intorno per rinforzare le fasce nel prossimo mercato: in questo senso è particolarmente attenzionato Luis Henrique del Marsiglia.