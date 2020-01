Inter-Cagliari, Young subito coinvolto: Conte ha poche alternative

Inter-Cagliari potrebbe essere il teatro d’esordio di Ashley Young, a pochissimi giorni dal suo approdo in nerazzurro. La squalifica di Antonio Candreva e le incertezze di Cristiano Biraghi potrebbero stuzzicare Antonio Conte sulla scelta dell’inglese dal primo minuto.

ESORDIO LAMPO? – Neanche il tempo di prendere confidenza coi nuovi compagni, che Ashley Young verrà subito chiamato all’appello. Antonio Conte ha spiegato in conferenza stampa (QUI le sue parole) quanto questa Inter abbia bisogno di uomini pronti e affidabili. Ecco perché l’ex Manchester United si candida con prepotenza per una maglia da titolare domani contro il Cagliari. Il trasferimento di Valentino Lazaro, al Newcastle, ha di fatto liberato un posto sulla corsia di destra. Corsia che potrebbe essere occupata subito dall’inglese ex Aston Villa. Conte sta pensando seriamente di lanciarlo dal primo minuto, anche per testarne le qualità e l’impatto col calcio italiano. L’ex capitano dei Red Devils ha una tecnica di base superiore rispetto al resto del parco esterni nerazzurro, oltre a puntare la porta con maggior convinzione rispetto ad Antonio Candreva. Nelle ultime stagioni, tuttavia, è stato impiegato con più frequenza sulla corsia di sinistra, migliorando anche sotto il profilo dell’applicazione difensiva. Forze fresche per Antonio Conte, già in Inter-Cagliari, in attesa degli entusiasmanti botti di fine mercato.