Inter-Cagliari, la grande chance di Sanchez?

Domenica alle 20:45 a San Siro arriva il Cagliari di Walter Mazzarri. L’Inter punta ovviamente a fare tre punti che sarebbero fondamentali per continuare a mettere pressione a Milan e Napoli. In attacco potrebbe essere una grande chance per Alexis Sanchez.

OCCASIONE – Deve diventare un fattore là davanti, altrimenti non è che un problema. Si può definire così la situazione di Sanchez in casa Inter. Il cileno non è ancora riuscito a dare il suo vero contributo con 1 solo gol all’attivo, in Champions League contro lo Sheriff, a cui si aggiungo 3 assist, due in campionato e 1 in Champions. I tanti problemi fisici ne hanno compromesso l’utilizzo e domenica, contro il Cagliari, può essere la sua grande chance. Visto che Lautaro Martinez ed Edin Dzeko in pratica le hanno giocate quasi tutte, serve che tirino il fiato visto che anche Correa è ai box. La grande occasione Sanchez ce l’ha e deve dimostrare di poter ancora essere utile alla causa nerazzurra, altrimenti a gennaio si potrebbe anche pensare a un divorzio anticipato?