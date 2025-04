Inter-Cagliari IN tre punti: Parma docet, Inzaghi lucet (e controlla)

Inter-Cagliari serve a rimettere ordine alle priorità di Inzaghi, che aspetta il Bayern Monaco a San Siro ma non prima di aver allontanato (momentaneamente…) il Napoli. Vittoria che fa aumentare ulteriormente la totale fiducia stagionale in casa nerazzurra. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 32ª giornata di Serie A

MILANO – Torna a vincere in campionato l’Inter di Simone Inzaghi, che rispedisce a casa il Cagliari di Davide Nicola senza punti. Adesso la classifica dice Inter prima con 71 punti, Napoli secondo a quota 65 ma in attesa di ospitare l’Empoli (24) penultimo nel Monday Night. Analizziamo Inter-Cagliari (3-1) di Serie A in tre punti.

Inter-Cagliari prima di Bayern Monaco e Bologna: prova convincente

L’Inter si presenterà aquasi sicuramente coned, che sono rimasti inizialmente in panchina contro il Cagliari. Perché? Perché diffidati. E in Inter-Cagliari non si può giocare con il freno a mano tirato. Le scelte iniziali premiano le riserve (“co-titolari”) che stanno dando più garanzie in questo periodo. E premiano anche i titolarissimi, che beneficiano di un po’ di meritato riposo. La difesa “2” davanti all’ottimo, la prima dida titolare a centrocampo (sulla fascia destra!) ein attacco. Ed è proprio la punta austriaca a meritare la copertina e il titolo di migliore in campo in Inter-Cagliari . Gol bellissimo (1-0), assist superlativo per(2-0). Da segnalare anche la prestazione mancina di, un po’ da terzo in difesa e un po’ da quinto a centrocampo. Inzaghi gestisce alla perfezione tutto e la sua squadra, seppur rimaneggiata, gioca a memoria:

Inter non ricade nell’errore: Inzaghi dopo Parma controlla ogni dettaglio

L’Inter che ospita il Cagliari non è la stessa dima approccia allo stesso modo nel primo tempo. E rischia di fare lo stesso errore nella ripresa. La differenza, stavolta, la fa la panchina. C’è Inzaghi, rientrato al suo posto dopo aver scontato la squalifica. E c’è soprattutto un Inzaghi con i nervi saldi, tatticamente parlando. Una versione diversa da quella “isterica e schematica” delle ultime uscite. L’allenatore nerazzurro ha il pieno controllo della situazione. Dalle scelte iniziali (ragionate) alla lettura successiva (coerente). E si altera solo quando vede leggerezze, rischi e superficialità evitabili. L’Inter pensa allo stesso tempo al Cagliari, al Bayern Monaco e al Bologna ma senza farlo notare. Il gol subìto a inizio ripresa riporta in auge i fantasmi di Parma ma il registro stavolta cambia immediatamente, tornando sul pezzo per evitare altre beffe. Non c’è la sofferenza provata contro l’, anzi arriva piuttosto presto il 3-1 diche chiude la partita. In un certo senso si può dire che l’1-2 a bruciapelo eviti un crollo psico-fisico giustificabile in questo periodo, perché obbliga l’Inter a continuare a fare la partita anziché subirla:

Non c’è solo il Bayern Monaco: il difficile calendario infinito dell’Inter

I tre punti di Inter-Cagliari sono l’unica cosa che conta ma valgono di più perché ottenuti – con merito – prima e dopo il Bayern Monaco. La doppia sfida dimette a dura prova la continuità nerazzurra sia a livello di prestazioni sia di risultati. Archiviata anche quest’altra vittoria, il calendario non lascia altri dubbi. L’Inter mercoledì saprà se dover aggiungere almeno altre due partite (quasi sicuramente contro il, ndr) alla sua stagione. Eppure il prossimo poker si presenta già da sé. Dal Bayern Monaco a Bologna, poi iline infine laa San Siro. In attesa di ulteriori novità lungo il percorso… Inzaghi sta già pensando adi mercoledì ma è inutile negare che un occhio adi lunedì verrà dato: