Inter-Cagliari: il gol di Lukaku nella storia della Coppa Italia!

Il gol con cui Romelu Lukaku ha aperto le marcature in Inter-Cagliari entra di diritto nella storia della Coppa Italia. Ecco la particolarità che lo renderà indimenticabile a lungo.

FULMINANTE – Il gol dell’1-0 di Romelu Lukaku in Inter-Cagliari è già nella storia del calcio italiano. Siglato dopo 21 secondi dal fischio d’inizio, è il gol più veloce segnato tra Serie A e Coppa Italia nella stagione 2019/20 (vedi articolo). Come detto, non solo un record per il belga, ma per tutto il calcio italiano. Tuttavia, la rapidità fulminea con cui Lukaku si è avventato sul retropassaggio sbagliato da Oliva vale al numero 9 un altro record. Si tratta infatti del secondo gol più veloce nella storia della Coppa Italia. Per trovare la rete che tuttora vanta il record di velocità, bisogna tornare indietro di 21 anni.

IMBATTIBILE – Infilando la porta del Cagliari dopo appena 21 secondi, Romelu Lukaku ha segnato con una rapidità estrema, ma non può vantarsi del gol più veloce di sempre in Coppa Italia. Il primo posto del podio appartiene infatti a David Sesa. L’attaccante svizzero ha giocato a lungo in Italia: con Lecce e Napoli dal 1998 al 2004; con Palazzolo, SPAL e Rovigo dal 2005 al 2010 (anno del ritiro). Nel 1998/99, alla prima stagione in Italia, Sesa ha esordito con la maglia del Lecce in Monza-Lecce del 23 agosto 1998, primo turno di Coppa Italia. Dopo appena 8 secondi, arriva anche la prima rete per l’attaccante svizzero, che batte il portiere lombardo con una bella botta da fuori.