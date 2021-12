Inter-Cagliari diventa speciale: c’è la pressione del primo posto

Inter-Cagliari è una partita con una pressione unica. I nerazzurri infatti sono chiamati a vincere per mettere il loro marchio sul campionato, puntando al primo posto.

CAMBIO DI PERCEZIONE – All’improvviso Inter-Cagliari è diventata una partita speciale. Tutti guarderanno al posticipo di domenica come fosse un big match e non la sfida tra una delle prime e una delle ultime in classifica. Per i nerazzurri c’è una pressione nuova: quella del primo posto.

RISULTATO OBBLIGATO – La chiave sta nel pareggio tra Udinese e Milan di ieri. L’Inter ora sa che vincendo col Cagliari supererebbe i rossoneri, portandosi al primo posto in classifica. Un’occasione, ma anche una responsabilità. I rossoblù non sono irresistibili e il risultato sembra scontato. Proprio questo configura la trappola perfetta.

DARE UN SEGNO – Gli uomini di Inzaghi devono dimostrare di saper gestire una situazione diventata all’improvviso spinosa. Una grande opportunità è a portata di mano. Ma coglierla non è scontata. Serve il piglio giusto, la giusta interpretazione della gara. E alla fine il risultato. Una prova da grande squadra. Per dimostrare lo status di campioni d’Italia.