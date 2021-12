Inter-Cagliari, de Vrij è pronto a riprendersi la difesa?

L’Inter ha già archiviato la sconfitta di Madrid contro il Real e ora, domenica, ha già un impegno cruciale per continuare la corsa in Serie A. A San Siro arriva il Cagliari in crisi che ha bisogno di punti e chissà se in mezzo alla difesa tornerà Stefan de Vrij.

RITORNO – La difesa di certo si è ben comportata sia con Ranocchia sia con i vari Skriniar e Bastoni come centrali. L’assenza di de Vrij dunque non si è fatta sentire troppo anche se, l’olandese, rimane comunque il leader della retroguardia nerazzurra. Il suo ritorno è sempre più vicino e potrebbe già avvenire contro il Cagliari questa domenica quando i sardi, alle 20:45, faranno visita all’Inter a San Siro. L’olandese si allena ormai da una settimana con il gruppo e ieri è tornato tra i convocati nella trasferta di Madrid (vedi articolo) con Inzaghi che però non ha voluto rischiarlo. Il ritorno in campo si avvicina e de Vrij avrà il compito di riprendere in mano le redini della difesa.