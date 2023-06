Inter, testa alta: caccia all’obiettivo seconda stella

Dopo la cocente finale di UEFA Champions League, per l’Inter è subito il momento di sollevare la testa e porre lo sguardo al futuro. In vista della prossima stagione il principale obiettivo si chiama seconda stella.

OCCHI AL FUTURO – Quanto fatto vedere dall’Inter in questa Champions League e nella finale della competizione, può far sorridere i tifosi. Un sorriso amaro, certo. Ma c’è la grossa consapevolezza che questa squadra può giocarsela con tutti. Mantenere l’ossatura della rosa e aggiungere un paio di tasselli giusti può permettere a Simone Inzaghi di portare l’Inter al grande obiettivo per il prossimo futuro. Ovvero quello scudetto che varrebbe la seconda stella sulla maglia. Lo scudetto numero venti. Se la Champions League è un sogno e una finale non capita tutti i giorni, la possibilità di vincere il campionato è invece concreta. Ed è proprio ciò che dovrà fare la squadra la prossima stagione.

SECONDA STELLA – Arrivare alla vittoria finale, come detto, varrebbe per l’Inter la seconda stella sulla maglia. Un obiettivo da raggiungere prima del Milan, per sottolineare ulteriormente – semmai ce ne fosse ancora bisogno dopo questa stagione – la netta superiorità dei nerazzurri sui rossoneri. Come detto da Lautaro Martinez (vedi articolo), anche dopo la sconfitta contro il Siviglia in Europa League (nel 2020) sono arrivati i trofei (partendo dallo scudetto nel 2021). Un corso di eventi da ripetere, per Simone Inzaghi che – nonostante le Supercoppe Italiane e le Coppe Italia già conquistate – merita di alzare un grande trofeo con l’Inter dopo esserci andato vicino per due volte e vedendoselo sfumare all’ultimo.