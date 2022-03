Inter, Brozovic è il quarto che fa da eccezione alla regola: segnale forte del club

Inter alla presa con i rinnovi ormai da tempo, ma per gradi e soprattutto priorità. Quello di Brozovic era il più atteso ma è anche la prima vera eccezione del nuovo corso nerazzurro sul tema contrattuale. E non può che essere visto come un segnale importante per il futuro

NUOVA SCADENZA LONTANA – Con quello di Marcelo Brozovic (vedi comunicato ufficiale) sono quattro i nerazzurri blindati fino al 30 giugno 2026. Il classe ’92 croato rappresenta una piacevole eccezione dopo i tre classe ’97 che hanno rinnovato nei mesi scorsi. Finora, infatti, sono quattro i calciatori dell’Inter in scadenza 2026: il difensore Federico Dimarco, il centrocampista Nicolò Barella, l’attaccante Lautaro Martinez e – appunto – Brozovic. Il centrocampista croato è l’unico prossimo ai 30 anni in mezzo agli Under-25. E fargli firmare un contratto quadriennale è un bel segnale da parte della società. Tecnicamente nello stesso pacchetto ci sarebbe anche Robin Gosens (1994) ma prima di parlare di contratto fino al 2026 con l’Inter bisogna aspettare il riscatto ufficiale dall’Atalanta. In scadenza 2025, invece, sia Denzel Dumfries (1996) sia Joaquin Correa (1994). Tra i tanti contratti in scadenza a fine stagione, l’Inter ha scelto di dare – giustamente – priorità a quello di Brozovic. E in attesa di capire cosa ne sarà negli altri, occhio alle scadenze del 2023…